HUH Token yüzde 57'lik artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Kripto dünyasında hareketlilik sürüyor. Dogecoin’in fiyatı meme coinin geleceğini belirleyecek kritik bir destek seviyesinin yakınında seyrediyor. Fiyat bu seviyenin altına düşerse büyük bir düşüş trendi başlayabileceği öngörülüyor. HUH Token ise tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test etmek için ise yüzde 57'lik bir sıçramaya hazırlanıyor.



DOGECOİN YOL AYRIMINA GİRİYOR



Dogecoin'in fiyatı büyük bir yol ayrımında. Şu anda aldığı yönün ise madeni paranın gelecekteki yörüngesini belirleyeceği konuşuluyor. 0.16 dolar destek seviyesi DOGE için kritik çünkü son 8 ayda 4 kez bir çökmeyi önledi. Bu seviye kırılırsa, yatırımcılar yüzde 50'lik bir düzeltme yaparak 0.078 $'a ulaşabilirler. DOGE'nin 2021'deki hacim profili 0.16 dolarken, 0.086 dolar ve 0.078 dolar arasında uzanan büyük bir boşluğu ortaya koyuyor.



Kontrol noktası (POC), en çok Dogecoin'in işlem gördüğü fiyat olan 0,052 dolarda bulunuyor. Böylece meme madeni parasının tahmini yalnızca hacim profiliyle değil, aynı zamanda teknik analizle de destekleniyor.



DOGECOİN'İN İŞLEM HACMİ DEĞİŞİYOR



Elon Musk'ın 14 Aralık'ta attığı tweetle satın alma baskısında ani bir artışı tetikleyerek bir noktada yüzde 40'lık bir artışa neden oluyor. DOGE fiyatındaki bu yükseliş kısa bir çöküşü engellese de düşüş eğrileri bunu sürdüremedi. Dolayısıyla Dogecoin kayıplarının izini sürmeye devam etti ve şu anda 0.16 dolar civarında işlem görüyor.



Görünüşe göre kendi adını taşıyan tekno kralı bile bu durumu kurtaramıyor. 0.16 doların altında bir günlük kapanış, düşüş eğiliminin başlangıcına işaret etmesiyle muhtemelen 0.12 dolara bir çöküşle sonuçlananı öngörülüyor.



Bu seviyenin üzerinde tutulamaması ise DOGE'nin sırasıyla 0.085 dolar veya 0.078 dolara yüzde 50 oranında satılmasına neden olacağı belirtiliyor. Öte yandan, Dogecoin fiyatı 0.16 dolarlık destek tabanından sıçraması ihtimalinde DOGE'nin bu büyük düşüş görünümünden kurtulma şansının olduğu açık.



Düşüş görünümünü başarılı bir şekilde geçersiz kılmak için alıcılar, Dogecoin'in fiyatını yüksek bir hızla 0.215 doların üzerine çıkarmaları gerektiği tavsiye ediliyor.



HUH TOKEN FİYATLARI ARTIYOR



HUH Token, 6 Aralık'taki lansmanından sonra yükseliş trendine devam ediyor. O zamandan beri fiyatı artan HUH Token, şu anda 0.0002000 ile 0.00016010 dolar arasında dar bir bantta işlem görüyor. Eğriler mavi yukarı trend çizgisine yakın bir yerde satın almak isterken, fiyat bu çizgiden sıçrarsa, tüm zamanların en yüksek seviyelerini 0,002723 dolarda test etmek için yüzde 57'lik bir ralliyi tetikleyebileceği konuşuluyor.



HUH'nin hareketli ortalaması, fiyatını aştı ve yukarıyı işaret ediyor. HUH'nin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkma ihtimalinde ise bir sonraki hedef yüzde 23.6 ve yüzde 38.2 Fibonacci uzatma seviyeleri olacak. HUH Token, alım satımının ilk haftasında ise yüzde 4000'in üzerinde yükselişiyle PancakeSwap'ta ilk 20'ye girdi.



HUH Token bu süreçte şimdiden 12.000'den fazla sahip biriktirirken öte yandan daha geniş kripto para piyasası, ABD politika yapıcılarından giderek daha olumlu haberler ortaya çıktıkça ve Bitcoin ve Ethereum önemli seviyelerinde sallandıkça bir toparlanmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.



Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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