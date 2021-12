HUH Token'da ön satış başladı: HUH Token nedir, nasıl alınır?

Kripto para birimi, günlük olarak hepimizin kullandığı geleneksel para biriminden tamamen farklı çalışan nispeten yeni bir dijital para biçimidir. En temel ayrım, kripto para biriminin tamamen sanal olmasıdır; bu, arka cebinizde taşıyabileceğiniz hiçbir fiziksel kripto para birimi parası olmadığı anlamına gelir.

Dev bir pazar haline gelen kripto piyasasına ise 6 Aralık'ta bir yenisi eklendi. HUH Token'dan yapılan açıklamaya göre, bir arkadaşına tavsiye eden yatırımcı %10 kazanırken, satış vergisi açısından %10 ila 20 oranında kalıcı indirime sahip olabilecek.

Kripto Para Birimi Nedir?



Yeni kripto para birimleri, Büyük Britanya Sterlini, ABD Doları ve diğer itibari para birimleri gibi bir hükümet veya merkez bankası tarafından oluşturulmak yerine, tipik olarak dünyanın her yerinden kullanıcıları içeren bir teknolojik üründür.



Kripto para birimine sıklıkla "merkezi olmayan" denir. Tipik olarak, kripto para birimleri merkez bankaları gibi tek bir kurum veya ülke tarafından kontrol edilmez veya işletilmez. Kripto para işlemlerini güvence altına almak ve doğrulamak için büyük bir kullanıcı ağı gereklidir.



Şimdilik bu, kripto para birimlerinin büyük ölçüde düzenlenmediği anlamına da geliyor. Yüzyıllar boyunca, küresel finansal sistem çeşitli itibari para birimlerine dayanmaktadır ve ülkelerin çoğu, kullanımlarını yönetmek için karmaşık bir dizi yasa ve uygulama geliştirdi. Bununla birlikte, kripto para birimi büyük ölçüde düzenlemeye tabi değildir ve düzenlemeler mevcut olsa bile, yargı yetkisine göre değişir.



Kripto paralar düşük ücretlerle hızlı transfer yapabiliyor



Kripto para birimlerinin en büyük avantajı, sınır ötesi işlemleri geleneksel bankacılık sistemlerini kullanmaktan çok daha hızlı gönderme ve tamamlama yeteneğidir. İşlemler birkaç iş günü sürmek yerine, genellikle çok düşük bir transfer ücretiyle dakikalar içinde tamamlanabilir.



İtibari parada arzda sonsuzdur. Bu, hükümetlerin ve merkez bankalarının mali sıkıntı dönemlerinde kendi takdirlerine bağlı olarak yeni para basmakta özgür oldukları anlamına gelir. Bununla birlikte, kripto para birimleri tipik olarak bir algoritma tarafından belirlenen önceden belirlenmiş bir kaynağa sahiptir.

Çok sayıda kripto para birimi, bir tedarik limiti göz önünde bulundurularak programlanmıştır. Örneğin, dünyanın ilk kripto para birimi ve piyasa değeri açısından en büyüğü olan Bitcoin, tutarlı ve öngörülebilir bir oranda piyasaya sürülen 21 milyon coin arzına sahiptir. Bu, dolaşımdaki toplam bitcoin sayısı 21 milyona ulaştığında, protokolün yeni para basmayı bırakacağı anlamına geliyor.



İtibari para birimi işlemlerinin aksine, tamamlanan tüm kripto işlemleri geri alınamaz ve kesindir. Deftere kripto işlemleri bir kez eklendiğinde, geri döndürülmeleri neredeyse imkansızdır.



Kriptografi kullanıcıları güvence altına alıyor



Aslında, "kripto" terimi, kullanıcılar arasındaki tüm işlemleri güvence altına almak için kullanılan, kriptografi olarak bilinen, verilerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi için benzersiz bir yöntemi ifade eder. Kriptografi, kullanıcıların her bir kullanıcının dengesini takip etmesi ve ağın güvenliğini sağlaması için banka gibi bir aracıya ihtiyaç duymadan coinleri ve madeni paraları özgürce değiş tokuş etmelerini sağlamada kritik öneme sahiptir.



Kripto para birimleri, kripto sahiplerinin özel anahtarları (uzun alfasayısal karakter dizileri) dahil olmak üzere hassas bilgileri şifreler. Özel anahtarları, kripto para birimi sahipliğini belirleyen parolalar olarak kabul edin. Kripto para birimlerinin blok zinciri olmayan bir ortamda saklanamayacağını unutmayın. Blok zincirine ayrılmaz bir şekilde bağlıdırlar. Bu nedenle, biri X sayıda madeni paraya sahip olduğunu iddia ettiğinde, gerçekten kastettikleri, şifrelerinin blok zincirinde yasal olarak X sayıda madeni para talep etme yeteneğine sahip olmasıdır.



Kripto paralar kalıcı olarak kaybolabiliyor



Kripto para sahipleri, bu özel anahtarları tahmin edebileceğiniz gibi özel olarak bu amaç için tasarlanmış özel yazılım veya donanım türleri olan cüzdanlarında saklar. Bir kripto para sahibi, özel anahtarına erişimi kaybettiğinde bu anahtarlarla ilişkili kripto para birimleri kalıcı olarak kaybolabilir.



Kripto para birimleri bir değişim veya değer saklama aracı olarak hareket ederken, hepsi verileri kaydetmek ve ağ üzerinden iletilen tüm işlemleri takip etmek için "blockchain" adı verilen bir tür halka açık defter teknolojisine güvenir.



Bir blok zinciri, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi - her biri bir dizi işlem ve diğer verileri içeren sanal bir blok zinciri. Zincire bir blok eklendiğinde, değişmez hale gelir, yani içerdiği veriler değiştirilemez veya silinemez.



Bu altyapı tasarımı, kripto para birimlerinin itibari para birimlerini sık sık rahatsız eden güvenlik kusurlarından kaçınmasını sağlar.



Ek olarak, bu dijital varlıkların dağıtık yapısının sansüre karşı dirençlerini sağladığını belirtmekte fayda var. Hükümetler tarafından düzenlenen bankaların aksine, kripto para birimleri küresel veri tabanlarına sahiptir.



Kripto para birimlerinin değeri nedir?



Bir kripto para biriminin değeri, tipik olarak, altta yatan blok zincirinin faydası ile belirlenir. Geniş bir kullanım yelpazesine sahip olduğu düşünülen blok zincirleriyle ilişkili kripto para birimleri, genellikle çok az şey sunanlardan daha değerlidir. Her şey arza göre coin talebine ve alıcının başlangıçta madeni para için ödediği paradan daha fazlasını ödemeye istekli olup olmadığına bağlıdır.



Birçok kripto para biriminin bir diğer kritik yönü, var olabilecek toplam madeni para sayısının sıklıkla sabitlenmesidir. Örneğin, şu an 18 milyonun üzerinde dolaşımda olan Bitcoin sadece 21 milyona kadar devam edebilecek. Bu deflasyonist sistem, geleneksel finansın tam tersidir.



Kripto para birimi türleri nelerdir?



Bitcoin'in 2009'da piyasaya sürülmesinin ardından geliştiriciler, Bitcoin ağına güç sağlayan teknolojiye dayalı başka kripto para birimleri geliştirmeye başladılar. Kripto para birimlerinin çoğu, Bitcoin tarafından belirlenen standartları geliştirmek için oluşturulmuştur. Bu nedenle sonraki kripto para birimleri topluca "bitcoin'e alternatifler" ifadesinden "altcoin" olarak anılır.



HUH Token, kripto para meraklılarına erken fırsat sunuyor



Yeni piyasaya sürülen HUH Token, yeni başlayanlar için mükemmel bir "başlangıç" fırsatı sunuyor.



HUH Token'in alıcısı, satın alma sırasında sağlanan kodu kullanarak, halihazırda HUH Token'a sahip olmayan sınırsız sayıda başka kişiye onu edinmeleri için tavsiye edebilir. Bu tavsiye programı, yönlendireni yeni HUH Token sahibinin ilk satın alımının %10'u ile ödüllendirir. Bu %10, işlem için kullanılan borsaya bağlı olarak Binance Coin (BNB) veya Ethereum (ETH) olarak ödenir.



Bu durum kritik bir öneme sahip. Çünkü coin sahiplerinin pasif gelir elde etmelerini sağlarken, aynı zamanda büyüme için gerekli olan birden fazla kripto para biriminde varlıklarını çeşitlendirerek cüzdanlarının istikrarını arttırır. HUH Token'ın değeri cüzdanda zamanla artar, bu da ne kadar çok token tutarsanız o kadar fazla token alacağınız anlamına gelir.



HUH Token'a, en az iki yıl boyunca kilitlenecek ve token'ın kripto para piyasasının istikrarını ve güvenliğini sağlayacak, 1 milyon dolarlık bir likidite verildi.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



(BU BİR İLANDIR)