HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET'in ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştirdiği uçuş tamamlandı.

HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı

TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı'ndan saat 09.45'te havalanarak gökyüzü ile buluştu.

Ses hızı üzerinde ilk kez uçuş gerçekleştiren HÜRJET, 38 dakika havada kaldıktan sonra saat 10.23'te kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Ankara Valiliğinden "sonik patlama" uyarısı: HÜRJET'in ses hızı üzerinde ilk uçuşu

Ankara Valiliğinden "sonik patlama" uyarısı: HÜRJET'in ses hızı üzerinde ilk uçuşu

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