Hürjet nedir? İşte Hürjet'in özellikleri

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.



Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.



HÜRJET’in bu özelliklerinin yanısıra;



Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması

Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.



TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.





Teknik özellikler



Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]

İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)



Performans



Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9 Mach

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g