IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye ayağı IAB Türkiye, 2018’in dijital reklam yatırımlarını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018 yılında yüzde 15 büyüyerek, 1,41 milyar TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon TL ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları alırken, video reklam yatırımları yüzde 31 büyümeyle 353 milyon TL olarak gerçekleşti. Native ise 101 milyon TL’ye ulaştı.



Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 2018’de 923 milyon TL, ilan sayfaları reklam yatırımları ise 113 milyon TL oldu. Bir önceki dönemde küçülmenin yaşandığı e-posta’da küçülme devam etti. E-posta, yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla yüzde 3 küçüldü. Oyun içi reklamlar ise 17 milyon TL’ye çıktı.

IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay

2018’de mobil reklam yatırımları 1,4 milyar TL olurken, 411 milyon TL’le ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 79’u mobil cihazlarda yer aldı. Artışını sürdüren programatik satınalmanın büyüklüğü ise 1,64 milyar TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, 2018 dijital reklam yatırımlarını değerlendirdiği sözlerinde, “eMarketer 2018’de global reklam yatırımlarının 628,6 milyar dolara ulaşacağını ve yüzde 43,5’lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağını öngörüyor. Türkiye, görece zor olarak değerlendirebileceğimiz bir dönemde, dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardı. 2018’de yüzde 31’lik büyümeyle öne çıkan videonun, adil kullanım kotasının kalkmasıyla birlikte 2019’da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla IAB Türkiye AdEx-TR’nin hesaplanmasında metodolojik bir değişikliğe gitmek ve sektöre daha ayrıntılı bilgi vermek de planlarımızda yer alıyor” dedi.



Yeni oluşturacakları araştırma yürütme kurulunun, AdEx-TR’nin yanı sıra Türkiye pazarına yönelik farklı araştırmaları yürütmekle yükümlü olacağı ve hem sektöre hem de yabancı yatırımcıya karar verme süreçlerinde destek olacak çalışmalar yapacağı bilgisini paylaşan Olcay, “2019’da B2B, birkaç sene içinde de M2M pazarlamanın büyümeyi destekleyeceği öngörüsüyle yeni çalışma grupları da kuracağız. Ayrıca, dijitalin reklamın ötesine geçtiği günümüzde dolaysız marka ekonomisi de gündemimizde önemli yer tutacak” diye konuştu.

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