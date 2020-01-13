IBM yeni kuantum bilgisayarını tanıttı (Hesaplama gücü 2 kat arttı)

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020 fuarında 28 kubitlik yeni kuantum bilgisayarını tanıttı.



Independent gazetesinde yer alan habere göre, şirket bu model ile bilgi işleme gücünü geçen yıla oranla iki katına çıkardı.



Bu projeye 2017 yılında başlayan şirket, aynı yıl tanıttığı Tenerife isimli 5 kubitlik (4 kuantum gücü) bilgisayarını tanıttığından beri her yıl bu sayıyı iki katına çıkartıyor.



Bilgisayarlarını şehir isimleriyle adlandıran IBM yeni modeline ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Raleigh kentinin ismini verdi.

Şirket, 2018'de Tokyo isimli modeli ile 8 kuantum gücüne erişirken geçen yıl Johannesburg isimli bilgisayar ile 16 kuantum gücüne ulaşmıştı.



CES 2020'de görücüye çıkan Raleigh ise 32 kuantum gücüne sahip.



Geçtiğimiz yıl Google, Kuantum üstünlüğüne ulaştığını açıklamış, IBM ise, Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu öne sürmüştü.