Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada iç kulakta yeni nöronlar keşfedildi.
İsveç'te Karolinska Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, periferik işitsel sistemde daha önce bilinmeyen 3 nöron tespit edildi.
Daha önce kulak salyangozundaki sinir hücrelerini Tip 1 ve Tip 2 nöronları olarak ayıran bilim adamları, araştırmanın, Tip 1 nöronlarının aslında 3 çok farklı hücre türünü içerdiğini gösterdiğini duyurdu.
İşitsel bilginin büyük bölümünü ileten Tip 1 nöronlarındaki keşiften, gelecekte kulak çınlaması ve yaşlılığa bağlı işitme kaybı gibi duyma bozukluklarının tedavisinde faydalanılabileceğine dikkat çekildi.
Araştırma ekibinin lideri Francois Lallemend, "Artık merkezi işitsel sisteme giden 3 farklı yol olduğunu biliyoruz. Her bir hücre türünde hangi genlerin aktif olduğunu da ayrıntılı biçimde saptadık." dedi.
Çalışmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
İç kulakta yeni nöronlar keşfedildi
Anadolu AjansıTeknoloji
İsveç'te bilim insanlarının yaptığı araştırmada, iç kulakta yeni nöronlar keşfedildi.
Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada iç kulakta yeni nöronlar keşfedildi.