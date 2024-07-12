İdrarı içme suyuna dönüştürebilen uzay giysisi tasarlandı

Bilim insanları, idrarı içme suyuna dönüştüren bir uzay giysisi tasarlamaya başladı. Her şey planlandığı gibi giderse, gelecekteki Ay görevlerinde astronotların kaynak sıkıntısı çözülebilir. Bilim insanları modellenen prototipin, 2030'dan önce NASA'nın Artemis programında kullanılabileceğini umuyor.

İdrarı içme suyuna dönüştürebilen uzay giysisi tasarlandı

Bilim insanları, astronotların önümüzdeki Ay keşiflerinde uzun yürüyüşleri yapmalarına olanak tanıyacak bir uzay giysisi geliştirdi. Bu giysi idrarı içme suyuna dönüştürüyor.

Tasarlanan giysi idrarı topluyor, arıtıyor ve beş dakika içinde bir içme hortumuyla astronota geri verebiliyor.

Kıyafetin yaratıcıları, 'nın başka bir dünyada uzun süreler yaşamayı ve çalışmayı öğrenmeye odaklanan Artemis programında, kıyafetin on yıldan önce kullanılabileceğini umuyor.

NASA, 2026'da Ay'ın güney kutbuna bir mürettebat indirmeyi amaçlayan Artemis III görevi için hazırlanıyor ve 2030'lara kadar Mars'a mürettebatlı görevler başlatma hedefi belirtiliyor.

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi

Uzaylılar burada mı yaşıyor? Yeni bir gezegen keşfedildi

Haberi Görüntüle

BİR LİTRE SU TAŞIYABİLİYORLAR

İdrar ve ter, Uluslararası İstasyonu'nda (ISS) zaten rutin olarak geri dönüştürülüyor. Ancak astronotlar keşif gezisine çıktıklarında eşdeğer bir sisteme ihtiyaç duyacak.

Astronotların şu anda giysi içlerindeki içecek çantalarında yalnızca bir litre su bulunuyor. Bu miktar, 10 saat sürebilen ve acil durumlarda 24 saate kadar çıkabilen planlanan daha uzun süreli ay uzay yürüyüşleri için yetersiz.

NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur

NASA testleri sıklaştırdı: Boeing'in astronotları 1 aydır uzayda mahsur

Haberi Görüntüle

GİYSİ NASIL ÇALIŞACAK?

Önerilen model, kadınlar ve erkekler için farklı şekil ve boyutta, genital bölgenin etrafına uyacak şekilde kalıplanmış silikondan yapılmış bir toplama kabından oluşuyor. Bu sistem, çok katmanlı esnek kumaştan yapılmış bir iç çamaşırının içinde yer alıyor.

Silikon kap, astronot idrar yapmaya başlar başlamaz otomatik olarak açılan nemle aktive olan bir vakum pompasına bağlanıyor. Toplandıktan sonra idrar, yüzde 87 verimlilikle suya geri dönüştürülüyor.

Bu sistemle 500 ml idrarın toplanması ve arıtılmasının sadece beş dakika sürmesi bekleniyor.

Ekip, sonbaharda New York'ta sistemi konfor ve işlevsellik açısından test etmek için 100 gönüllü toplamayı planlıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kiralık ev bulmak zorlaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Uzay çöpü riski büyüyor! 10 yıl içinde Dünya'ya çakılabilir

Uzay çöpü riski büyüyor! 10 yıl içinde Dünya'ya çakılabilir

James Webb, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş iki galaksiyi görüntüledi

James Webb, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş iki galaksiyi görüntüledi

Elon Musk, AB'nin X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü: AB'den iddialara yanıt

Elon Musk, AB'nin X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürdü: AB'den iddialara yanıt

AB, X platformunun kurallara uymadığı görüşünde

AB, X platformunun kurallara uymadığı görüşünde

Hubble Uzay Teleskobu, Omega Centauri'de orta kütleli kara deliğe dair deliller buldu

Hubble Uzay Teleskobu, Omega Centauri'de orta kütleli kara deliğe dair deliller buldu

James Webb, karanlık maddeden suyun keşfine kadar birçok araştırmada rol oynayacak

James Webb, karanlık maddeden suyun keşfine kadar birçok araştırmada rol oynayacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...