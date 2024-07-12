İdrarı içme suyuna dönüştürebilen uzay giysisi tasarlandı

Bilim insanları, astronotların önümüzdeki Ay keşiflerinde uzun uzay yürüyüşleri yapmalarına olanak tanıyacak bir uzay giysisi geliştirdi. Bu giysi idrarı içme suyuna dönüştürüyor.



Tasarlanan giysi idrarı topluyor, arıtıyor ve beş dakika içinde bir içme hortumuyla astronota geri verebiliyor.



Kıyafetin yaratıcıları, NASA'nın başka bir dünyada uzun süreler yaşamayı ve çalışmayı öğrenmeye odaklanan Artemis programında, kıyafetin on yıldan önce kullanılabileceğini umuyor.



NASA, 2026'da Ay'ın güney kutbuna bir mürettebat indirmeyi amaçlayan Artemis III görevi için hazırlanıyor ve 2030'lara kadar Mars'a mürettebatlı görevler başlatma hedefi belirtiliyor.

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BİR LİTRE SU TAŞIYABİLİYORLAR



İdrar ve ter, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) zaten rutin olarak geri dönüştürülüyor. Ancak astronotlar keşif gezisine çıktıklarında eşdeğer bir sisteme ihtiyaç duyacak.



Astronotların şu anda giysi içlerindeki içecek çantalarında yalnızca bir litre su bulunuyor. Bu miktar, 10 saat sürebilen ve acil durumlarda 24 saate kadar çıkabilen planlanan daha uzun süreli ay uzay yürüyüşleri için yetersiz.



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GİYSİ NASIL ÇALIŞACAK?



Önerilen model, kadınlar ve erkekler için farklı şekil ve boyutta, genital bölgenin etrafına uyacak şekilde kalıplanmış silikondan yapılmış bir toplama kabından oluşuyor. Bu sistem, çok katmanlı esnek kumaştan yapılmış bir iç çamaşırının içinde yer alıyor.



Silikon kap, astronot idrar yapmaya başlar başlamaz otomatik olarak açılan nemle aktive olan bir vakum pompasına bağlanıyor. Toplandıktan sonra idrar, yüzde 87 verimlilikle suya geri dönüştürülüyor.



Bu sistemle 500 ml idrarın toplanması ve arıtılmasının sadece beş dakika sürmesi bekleniyor.



Ekip, sonbaharda New York'ta sistemi konfor ve işlevsellik açısından test etmek için 100 gönüllü toplamayı planlıyor.