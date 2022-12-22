İETT otobüslerine uyarı sistemi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı.



Dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı'nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.



İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özel Halk Otobüsü Dönüşüm Projesi kapsamında sadece araçların rengini sarıya boyamakla kalmadıklarını, güvenli ve konforlu hizmet verebilmeleri adına birtakım dijital dönüşüm uygulamaları yaptıklarını söyledi.



Bu kapsamda kamera güvenlik sistemlerini, şoförün duygu durum analizini yapan "DSM" altyapısını, yolculuğun yoğunluğunu tespit eden yolcu sayma kameralarını, görüntülü görsel yolcu bilgilendirme ekranlarını ve sesli yolcu bilgilendirme altyapısını hayata geçirdiklerini dile getiren Ayata, "Biz, bu altyapı ile şoförlerimizin istenmeyen hallerini otomatik olarak tespit edebiliyoruz." dedi.



KEMER TAKMAMA, UYKULU OLMA GİBİ DURUMLARI TESPİT EDECEK



Telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama, dikkati yola vermeme ve uykulu olma hali gibi durumları otomatik tespit ettiklerine dikkati çeken Ayata, "Bu altyapı, aracın frenlemesine ve dümenlemesine müdahale edebilecek bir altyapı değil. Bu yapay zeka teknolojisiyle çalışan bir tespit altyapısı." ifadelerini kullandı.



İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl ise Özel Halk Otobüsleri'nin İETT bünyesine geçmeye başlamasıyla ulaşım kalitesini artırmak için bir proje başlattıklarını anlattı.



Yazılım üzerinden algoritmalarla anında tespitte bulunup merkeze bildirim yaptıklarını belirten Kızıl, amaçlarının daha güvenli sürüş olduğunu sözlerine ekledi.