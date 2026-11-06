İki astronot 7 saatlik uzay yürüyüşü yaptı
06.11.2026 06:58
Son Güncelleme: 06.11.2026 07:19
İki astronot 6 saat 59 dakika boyunca uzay istasyonunun dışında kaldı.
Astronotlar Anil Menon ve Joshua Kutryk, 6 saat 59 dakikalık uzay yürüyüşüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun son açılır güneş paneli dizisini kurdu.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan NASA astronotu Anil Menon ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Joshua Kutryk, bugün 6 saat 59 dakikalık bir uzay yürüyüşü yaptı.
İki astronot yürüyüş sırasında ISS'in açılır-kapanır güneş paneli sisteminin (IROSA) sekizinci ve son panelini istasyonun 3B güç kanalına monte ederek devreye aldı. Böylece istasyonun elektrik üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar tamamlandı.
İstasyonun elektrik üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar Şubat 2021'de başladı. O tarihten bu yana astronotlar, güç kanallarına ait ekipmanları hazırlamak ve sekiz güneş panelini monte etmek için 18 uzay yürüyüşü yaptı. Açılır-kapanır güneş panelleri sayesinde istasyonun elektrik üretim kapasitesi 160 kilovattan yaklaşık 215 kilovata yükseldi.
İki astronotun uzay yürüyüşü NASA ve ISS'in sosyal medya hesaplarından saniye saniye canlı yayınlandı.
Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun açılır güneş paneli dizisinin son parçasının montajını yaptı.
286'NCI YÜRÜYÜŞ
ABD'nin 101'inci uzay yürüyüşü olan bu görev, Menon'un beşinci, Kutryk'in ise ikinci uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti. Bu aynı zamanda uzay istasyonunun inşası, bakımı ve geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen 286'ncı uzay yürüyüşü oldu.
1982 doğumlu Kanadalı astronot Joshua Kutryk, aslen bir savaş pilotu albay ve mühendis. 1 Ekim'de NASA'nın SpaceX Crew-13 ekibiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
Ukraynalı ve Hintli göçmen bir çiftin çocuğu olarak 1976'da doğan NASA astronotu Anil Menon da 14 Temmuz 2026'da Roscosmos Soyuz MS-29 uzay aracıyla yörüngeye fırlatıldı. ABD ordusunda albay rütbesi bulunan Menon NASA'da uçuş cerrahı olarak da görev yapıyor.