İki astronot 7 saatlik uzay yürüyüşü yaptı

286'NCI YÜRÜYÜŞ

ABD'nin 101'inci uzay yürüyüşü olan bu görev, Menon'un beşinci, Kutryk'in ise ikinci uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti. Bu aynı zamanda uzay istasyonunun inşası, bakımı ve geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen 286'ncı uzay yürüyüşü oldu.

1982 doğumlu Kanadalı astronot Joshua Kutryk, aslen bir savaş pilotu albay ve mühendis. 1 Ekim'de NASA 'nın SpaceX Crew-13 ekibiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Ukraynalı ve Hintli göçmen bir çiftin çocuğu olarak 1976'da doğan NASA astronotu Anil Menon da 14 Temmuz 2026'da Roscosmos Soyuz MS-29 uzay aracıyla yörüngeye fırlatıldı. ABD ordusunda albay rütbesi bulunan Menon NASA'da uçuş cerrahı olarak da görev yapıyor.