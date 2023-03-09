İki erkek fareden yavru üretildi

Japon bilim insanları, iki erkek fareden yavru üretmeyi başardı. Farelerin genetiğini değiştiren araştırmacılar, deri hücrelerini yumurtaya dönüştürdü. Bilim insanları tekniği insanlarda da kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.

İki erkek fareden yavru üretildi
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Japonya'da genetiğin kurallarını yıkan bir gelişme yaşandı. Osaka Üniversitesi'ndeki insanları, erkek hücrelerden önce yumurta, ardından da yavru fare üretti.

Japon araştırmacılar genetiğini değiştirdikleri erkek farelerin deri hücrelerini, kök hücrelere çevirdi.

Hücrelerde bulunan ve cinsiyeti belirleyen Y kromozomunu silen bilim insanları, bunu dişi X kromozomuyla eşleştirdi. Bu sayede başarılı bir şekilde yumurta üretildi. Erkek fareden elde edilen yumurta, bir başka erkek fareden alınan sperm ile döllendi.

Uzmanlar kök hücre yöntemiyle sağlıklı 7 yavru fare elde ettiklerini söylüyor. Bu sayede dişi olmadan iki erkek fareden yavru üretilmiş oldu.

Araştırmanın sonuçları, Londra'daki Crick Enstitüsü'nde düzenlenen "Gen Düzenleme Zirvesi"nde açıklandı.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLECEK

Ekip, tekniği şimdi de insan üzerinde denemeye hazırlanıyor. Yöntemin 10 yıl içinde daha da geliştirilerek kısırlık tedavisinde de kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu sayede X kromozomu eksikliğinden kaynaklanan "Turner sendromu" da tedavi edilebilecek.

Ancak Japon bilim insanları, insan hücrelerinde başarıya ulaşılmasının çok daha zor olduğuna vurgu yapılıyor.

Daha önce iki dişi fareden yavru elde edilmiş ancak erkek farelerden üretilen yavrular yaşamamıştı.

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