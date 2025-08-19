İki gün üst üste gezegen şöleni: Merkür, Venüs ve Jüpiter’e ne zaman bakmalı?

20 ve 21 Ağustos gecesi, hilal şeklindeki Ay, Güneş Sistemi’ndeki bazı parlak gezegenlerle birlikte doğu ufkunda göz kamaştırıcı bir manzara sunacak.



Ay, Güneş doğmadan hemen önce (saat 4.00 veya 5.00 civarı) gökyüzünde Merkür, Venüs ve Jüpiter’e katılacak ve görkemli bir gökyüzü şöleni oluşturacak.



ŞAFAK ÖNCESİ GÖKYÜZÜ



Son haftalarda gökyüzünü izleyenler fark ediyor: Gezegenler için gözlem saatleri pek ideal değil. Yine de şu sıralar Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebiliyor.



Tek sorun, bu gezegenlerin yalnızca gün doğumundan önceki saatlerde gözlemlenebilmesi. Bu nedenle, onları görebilmek için çok erken uyanmak ve doğu tarafının ağaç ya da binalardan arınmış, açık olması gerekiyor.



Burada gözlemlerin mutlaka gün doğmadan önce yapılması gerekiyor. Çünkü çıplak gözle Güneş’e bakmak, kalıcı göz hasarına yol açabilir.



20 AĞUSTOS



20 Ağustos sabahı gökyüzünde eşsiz bir görüntü oluşacak. Yıldız gözlem sitesi Stellarium’a göre, hilal şeklindeki Ay bu tarihte Venüs ve Jüpiter’le birlikte bir üçgen şekli oluşturacak.



Doğuya, gün doğmadan hemen önce bakıldığında bu üçlüyü görmek mümkün olacak. Ay, Jüpiter’in solunda, Venüs ise ikisinin altında yer alarak üçgeni tamamlayacak.



BBC Science Focus dergisine göre, ufuk açıksa Merkür’ü yakalamak da mümkün. Ayrıca üçgenin sol tarafında iki parlak yıldız da görünecek: Castor ve Pollux, yani İkizler Takımyıldızı’nın yıldızları.



21 AĞUSTOS



21 Ağustos sabahında Merkür, Venüs ve Jüpiter yine aynı noktadan, aynı saatlerde yükselecek. Ancak Ay bu kez daha doğuya kaymış olacak ve çok daha ince bir hilal şeklinde görünecek.



“Mersin Balığı (Sturgeon) Dolunayı”ndan bu yana küçülen Ay artık yeniay evresine yaklaşmış durumda. Bu yüzden gökyüzünde seçilmesi oldukça zor olacak. Eğer fark edebilirseniz, Ay’ı Merkür’ün hemen üzerinde görebileceksiniz.



Bu arada Merkür ve Ay, Castor ile Pollux yıldızlarıyla neredeyse düz bir çizgi oluştururken, Venüs ve Jüpiter bu hattın sağında parlayacak.

