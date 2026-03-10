İklim krizi kemiklerimizi eritiyor: Atmosferdeki karbondioksit artışı iskelet sistemini zayıflatıyor

İklim değişikliği denince akla genellikle eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyeleri gelse de, yeni bir araştırma gezegenin tahribatının vücudumuzu doğrudan ve derin bir şekilde etkilediğini ortaya koydu.

Air Quality, Atmosphere & Health dergisinde yayımlanan çalışma, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artışıyla insan iskeletinin alarm verici bir hızla zayıfladığını gösteriyor.

KEMİKTEN ÇALIYOR

Avustralyalı araştırmacılar Alexander Larcombe ve Phil Bierwirth, 1999 ile 2020 arasında ABD'deki yetişkinlerin kan verilerini inceledi.

Araştırma, kandaki karbondioksit yan ürünü olan bikarbonat seviyesinin bu 20 yıllık süreçte yüzde 7 oranında arttığını belirledi. Bu artış, atmosferdeki karbondioksit yükselişiyle doğrudan paralellik gösteriyor.

Kandaki bikarbonat artarken, kemik sağlığı için kritik olan kalsiyum ve fosfor seviyelerinin düştüğü gözlemlendi.

Kandaki karbon konsantrasyonu normalin üzerine çıktığında, vücut bu dengesizliği gidermek için kemiklerdeki kalsiyum ve fosforu "feda ederek" daha fazla karbondioksit absorbe etmeye çalışıyor.

Normalde kemikler bu besinleri birkaç hafta içinde geri kazanabilir. Ancak yüksek karbon seviyeleri "yeni normal" haline geldiği için vücut kalsiyumu geri kazanamıyor ve net bir mineral kaybı yaşanıyor.

50 YIL İÇİNDE ETKİLERİ ÇIKACAK

İnsan fizyolojisi, evrimsel sürecinin büyük bölümünü stabil bir atmosferik karbondioksit seviyesiyle geçirdi. Ancak son 25 yılda hava kirliliğindeki artış, kemiklerimizi bu duruma uyum sağlamaya zorluyor.

Araştırmacıların uyarısı net:

"İnsan fizyolojisi son 25 yılda istikrarlı bir şekilde değişti. Mevcut trendler devam ederse, karbon seviyeleri 50 yıl içinde sağlıklı kabul edilen sınırın en uç noktasına ulaşacak; kalsiyum ve fosfor ise kabul edilebilir minimum seviyelerin altına inecek."

Bu durumun uzun vadeli fizyolojik etkileri henüz tam olarak çözülmüş değil, ancak bilim insanları nefes alan her insanı etkileyen bu iskelet zayıflamasının acilen dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.