İlaçlı içeceği tespit eden dövme: Temas edince renk değiştiriyor

Kadınların ve bazı erkeklerin en büyük gece hayatı endişelerinden biri olan “spiking” vakaları, yakın gelecekte basit bir geçici dövme ile tespit edilebilecek. Kore Biyobilim ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü’nden bir ekip, içeceğe fark ettirmeden katılan ilaçları saniyeler içinde tespit edebilen bir geçici dövme geliştirdi.



Dövme, özellikle baş dönmesi, bilinç kaybı ve hafıza sorunlarına yol açabilen y-hidroksibütirat (GHB) maddesini tespit ettiğinde sarıdan kırmızıya dönüyor. Üstelik bu renk değişimi yalnızca bir saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor.

ETKİSİ 30 GÜN KALABİLİR



Bilim insanları, dövmeyi özellikle barlar ve partiler gibi yüksek riskli ortamlarda kullanılabilecek pratik bir güvenlik aracı olarak tanımlıyor. Kullanıcılar, sadece parmağını içkiye daldırıp dövmeye dokundurarak GHB’nin varlığını test edebiliyor. Dövmenin olumlu sonuçları ise 30 güne kadar görülebiliyor; bu da gerektiğinde kanıt olarak kullanılabilmesini sağlıyor.



Mevcut GHB test araçlarının zaman alıcı ve dikkat çekici olmasından yola çıkan ekip, yeni dövmenin hem erişilebilir hem de kullanıcı dostu olduğunu vurguluyor. Dövme, içecek güvenliğini sağlamak için geliştirilen içki kapakları, test şeritleri ve filmler gibi yöntemlere alternatif olacak.



Henüz fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi açıklanmasa da, araştırmacılar dövmenin “ucuz ve üretimi kolay” olduğunu ve yakın zamanda ticari olarak sunulacağını belirtiyor.

SPİKİNG NEDİR?



“Spiking” yani içeceğe gizlice ilaç atılması, çoğu zaman cinsel saldırı veya hırsızlık amacıyla gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalara göre, sadece İngiltere’de 18 ayda en az 1300 çocuğun yanlışlıkla yetişkin zannedilmesi gibi güvenlik açıkları yaşanmışken, bu tür önleyici teknolojiler kişisel güvenliği artırmak açısından kritik rol oynuyor.

