İlk adım atıldı: Otomobiller uydudan kontrol edilecek

Gelişen teknoloji otomotiv sektörünü de yeniden şekillendiriyor. Önümüzdeki yıllarda sahip olduğumuz araçların uydular ile kontrol edilmesi gerçek olacak.



Carsales'te yer alan habere göre, Çin merkezli otomotiv şirketi Geely, ürettiği otomobillerin uydulardan kontrol edilmesine imkan tanıyacak proje için ilk adımı attı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu plan çerçevesince ilk uydu filosu bu yıl içinde yörüngeye gönderilecek.



Bu proje için 2.27 milyar yuan (yaklaşık 3.2 milyar TL) bütçe ayıran şirket 2025 yılına gelindiğinde yörüngede 500 adet uydu filosuna sahip olmayı hedefliyor.



Şirketin uydu filosu yüksek hızlı data transferi yapma kapasitesi sayesinde akıllı otomobillere güncelleme yapabilecek.