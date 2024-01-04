İlk grafen çip üretildi: Bilgisayarlar hız kazanacak

Araştırmacılar, "Teknolojinin nereye evrileceğini şimdiden öngörmek kolay değil ama çok büyük bir kapı aralandı. Grafen sonraki adım olcak ve 50 yıl içinde silikon yerine sadece grafen kullanıyor olabiliriz." dedi.



Bilim insanları, grafenin silikona kıyasla performans açısından elektronik üretimi için 10 kat daha elverişli olduğunu söylüyor.



Mevcut elektronik çiplerin kalbinde yatan transistörler silikondan üretiliyor ancak boyut küçüldükçe üretim zorlaşıyor. Yakın zamanda silikon işlemcilerin ve dolayısıyla akıllı cihazların hız limitine ulaşacağı öngörülüyor.



Karbon atomlarının altıgen şekilde dizildiği grafen, çok hafif olmasına rağmen çelikten 200 kat daha güçlü bir yapıya sahip.



Uzmanlara göre grafen çipler sayesinde geleceğin akıllı cihazları ve bilgisayarları günümüzdekinden kat kat hızlı olabilir.