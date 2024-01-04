İlk grafen çip üretildi: Bilgisayarlar hız kazanacak

ABD'de bilim insanları silikon yerine "grafen" yani tek atom kalınlığında karbon katmanı kullanarak mikroçip üretmeyi başardı. Keşif, geleceğin bilgisayarlarının kat kat hızlı olmasını sağlayabilir.

İlk grafen çip üretildi: Bilgisayarlar hız kazanacak
Georgia Teknoloji Enstitüsü

Silikon bazlı çiplerin yerini grafen tabanlılar alacak, teknoloji devrimi yolda

ABD'de bulunan Georgia Enstitüsü uzmanları, tarihte ilk kez grafenden "işler bir yarı iletken " üretmeyi başardıklarını açıkladı.

insanları yalnızca bir atom kalınlğındaki karbon katmanı üretmek için nanoteknoloji kullandı.

Bu konuda 20 yıldan uzun süredir çalışan uzmanlara göre keşif elektronik dünyasında devrim anlamına geliyor. Zira grafen kullanılarak daha küçük, daha az ısınan ve daha yüksek performanslı çipler ve mikroişlemciler üretilmesi mümkün olacak.

Teknolojide Grafen devrimi

Teknolojide Grafen devrimi

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Araştırmacılar, "Teknolojinin nereye evrileceğini şimdiden öngörmek kolay değil ama çok büyük bir kapı aralandı. Grafen sonraki adım olcak ve 50 yıl içinde silikon yerine sadece grafen kullanıyor olabiliriz." dedi.

Bilim insanları, grafenin silikona kıyasla performans açısından elektronik üretimi için 10 kat daha elverişli olduğunu söylüyor.

Mevcut elektronik çiplerin kalbinde yatan transistörler silikondan üretiliyor ancak boyut küçüldükçe üretim zorlaşıyor. Yakın zamanda silikon işlemcilerin ve dolayısıyla akıllı cihazların hız limitine ulaşacağı öngörülüyor.

Karbon atomlarının altıgen şekilde dizildiği grafen, çok hafif olmasına rağmen çelikten 200 kat daha güçlü bir yapıya sahip.

Uzmanlara göre grafen çipler sayesinde geleceğin akıllı cihazları ve bilgisayarları günümüzdekinden kat kat hızlı olabilir.

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