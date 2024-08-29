İlk insanların denizaşırı yolculukları sanılandan daha eski

Yeni yapılan arkeolojik kazılarda, ilk insanların Pasifik bölgesine 50 bin yıldan daha önce geldiğine dair kalıntılar bulundu.

Independent'ın haberine göre Endonezya'da bir mağarada keşfedilen, ağaç reçinesinden yapılmış bir nesne, Homo sapienslerin bu adalara ne zaman ve nasıl göç ettiğini, kullandıkları rotaları ve yeni ortamdaki zorluklara nasıl ayak uydurduklarını ortaya çıkardı.

ULUSLARARASI EKİP BİRLİKTE ÇALIŞTI

Yeni Zelanda, Batı Papua ve Endonezya'dan bilim insanlarının dahil olduğu uluslararası ekip, türünün Afrika dışındaki en eski örneği olan reçinenin ateş yakmakta, gemi inşa etmekte veya taştan aletler yapmakta kullanıldığını düşünüyor.



Antiquity isimli akademik dergide yayımlanan araştırma, bulguların yağmur ormanlarında yaşamak üzere deniz yolculuğu yaparak, Asya'dan Pasifik Adaları'na cesur geçişler yapan ilk insanların uyum becerilerine dair bilinenlere katkı sunduğunu belirtiyor.

Araştırmanın ortak yazarları, bu bulguların insanların zorlayıcı koşullara uyum sağlamasının ve esnekliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

AVCILIKTA DA BAŞARILILARDI

Önceki bulgular, bu eski denizcilerin günümüz Pasifik Adaları’nda yaşayan yerli insanların ortak ataları olduğunu gösterse de, deniz yoluyla yayılmalarının zaman ve konumu konusunda kesin bilgiler bulunmuyordu.

Yakın zamanda doğu Endonezya’daki Mololo Mağarası’nda yapılan kazılar, hayvan kemikleri, taştan eserler, deniz kabukları ve kömür gibi buluntuların yanı sıra insan yerleşimi katmanlarını da ortaya çıkardı.

Mololo halkının keseli hayvanlar, büyük yarasalar ve yerde yaşayan kuşlarla beslenmiş olabileceğine dair ipuçları veren hayvan kemikleri, bölgedeki ilk insanların sadece denizcilikte değil, avcılıkta da başarılı olduklarını gösteriyor.

50 BİN YILDAN DAHA ÖNCE

Mağaranın en derin katmanları, bölgeye insanların en az 55 bin yıl önce yerleşmiş olabileceğine işaret ediyor. Yeni araştırma, bu tarih öncesi denizcilerin 50 bin yıldan daha önce Batı Papua açıklarındaki adalara ulaşmak için ekvator boyunca seyahat ettiklerini ortaya koyuyor.

Bu, insanların 65 bin yıl önce Batı Papua'yı Avustralya'ya bağlayan tarih öncesi Sahul kıtasına yerleşmiş olabileceği anlamına geliyor.



Bilim insanları "Deniz yolculuğu simülasyonları, bu dönemde Raja Ampat Adaları'ndan Yeni Gine'ye doğru bir kuzey ekvator rotasının Sahul'e yayılmak için uygun bir geçit olduğunu gösteriyor" yazdı.

Arkeolojik alanda daha fazla kazı çalışmasıyla, ilk insanların Pasifik'e ve Avustralya'ya doğru ilerlemek için seçtiği zamanla rotayı net bir şekilde belirlemek mümkün olabilir ve onların bu bölgelerdeki dev memelilerin neslinin tükenmesine etki edip etmediği açığa çıkabilir.



Öte yandan, bilim insanları bu rotayla göç edenlerin Denisova ve Homo sapien atalara sahip kişiler olabileceğini düşünüyor.