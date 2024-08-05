İlk kez  44 yıl önce gerçekleşmişti: Satürn güneş sisteminin dışına kuyruklu yıldız fırlattı!

Bilim insanları, Satürn’le yakın karşılaşmanın ardından Güneş Sistemi’nin dışına doğru hareket eden bir kuyruklu yıldız keşfetti.

Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldız, 14 Haziran 2024 tarihinde Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından tespit edildi.



Araştırmacılar, 142 gözlemin ardınan kuyruklu yıldınız hareketlerini geri sardı. Gözlemler sonucunda A117uUD'nin 2022'de parlak ve belirgin halkalarıyla ünlü, Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni Satürn ile buluştuğu ve gezegenin çekim gücüyle, yıldızı saatte 10 bin 700 kilometre (saniyede 3 kilometre) gibi yüksek bir hızda fırlattığı tespit edildi.



Bu, bir F-16 jet avcı uçağının azami hızının yaklaşık dört buçuk katıdır.

Bu güneş sisteminin dışına fırlatılan ikinci kuyruklu yıldız. İlki, 9 Aralık 1980'de Jüpiter ile karşılaşması sonucu güneş sistemi kaçış yoluna giren Comet C/1980 E1 (Bowell) adlı kuyruklu yıldızdı.