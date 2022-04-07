İlk özel uzay istasyonunu yapmak isteyen Axiom Space’in tarihi görevi başlıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu görevinde başrolde yer alan ve amacı özel bir uzay istasyonu yapmak olan Axiom Space hakkında bilinmesi gerekenler.



Dört sivilden oluşan bir ekip, ticari uzay uçuşu şirketi Axiom Space'in ilk görevinin bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışacak.

Bir SpaceX Falcon 9 roketine binecekler ve bir SpaceX Dragon kapsülü ile istasyona yanaşacaklar ancak Axiom'u Elon Musk'ın özel uzay uçuşu şirketi ile karıştırmayın.

SpaceX burada sadece bir taksi rolünde. Firma, tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor. Axiom, roket ya da fırlatma işinde değil Firma uzay istasyonlarının geleceğine odaklanıyor.

Ax-1 adlı görevde yer alan dört mürettebat üyesinin üçü ödeme yaptı ve biri de eski bir NASA astronotu. Görev toplamda 10 gün sürecek. Ekip Uzay İstasyonu’ndayken Axiom'un ilk ticari uzay istasyonunu inşa etme planlarının bir parçası için araştırma ve deney yapacak.

Özel görevin komutanı, Axiom'dan önce dört uzay uçuşu yapmış ve şu anda Axiom’un İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı unvanına sahip olan kıdemli bir İspanyol-Amerikalı NASA astronotu olan Michael López-Alegría. Yolculuğu yörüngeye oturtmak için her biri Axiom'a tahmini 55 milyon dolar harcayan üç ekip arkadaşı da ABD'den Larry Connor, İsrail'den Eytan Stibbe ve Kanada'dan Mark Pathy.



AXİOM SPACE NEDİR?

Axiom Space Houston merkezli bir şirket. Blue Origin, SpaceX ve Virgin Galactic gibi gelişmekte olan özel uzay uçuşu endüstrisinde fırlatma araçları veya roket üretmiyor.

Şirketin amacı, özel astronotlar yetiştirmek ve özel bir uzay istasyonu kurmak. Bu görevlerde, yolculuğu karşılayabilecek kadar zenginlerin bireysel hedeflerine dayalı on yedi haftalık eğitim ve özel güzergahlar içeriyor. Ax-1 görevinden sonra hedef, Ax-2'nin 2022 sonbaharı ile 2023 baharı arasında gerçekleştirilmesi.