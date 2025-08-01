İlk Türk uzay turisti 3 Ağustos’ta gidiyor: Görevde neden “muz” sembolü var?

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, 2025’in beşinci insanlı uzay yolculuğu görevini bu pazar günü gerçekleştirmeyi planlıyor.



Şirketten gelen açıklamada, “NS-34” kod adlı uçuşun 3 Ağustos Pazar günü Teksas’taki Van Horn kasabası yakınlarındaki özel uzay üssünden fırlatılacağı belirtildi.



Yaklaşık 10 ila 12 dakika sürecek görevde yolcular birkaç dakikalığına ağırlıksızlık ortam deneyimi yaşayacak ve Dünya'yı uzayın karanlığından izleme fırsatı bulacak.



NS-34 uçuşu, Blue Origin’in toplamda 14. insanlı görevi. Aynı zamanda ilk Türk uzay turistinin yer alacağı görev, kripto para milyarderi Justin Sun’ın katılımıyla da dikkat çekiyor. Görevde kullanılacak muz arması ise şimdiden merak konusu oldu.



İLK TÜRK UZAY TURİSTİ UÇUŞTA



NS-34 uçuşunun küresel çapta en dikkat çekici yolcusu, kripto para milyarderi ve sanat koleksiyoncusu Justin Sun. Sun, 2021 yılında Blue Origin’in ilk insanlı uçuşundaki bir koltuk için yapılan açık artırmada 28 milyon dolar ödeyerek kazanan olmuş, ancak program uyuşmazlığı nedeniyle uçamamıştı. O uçuş, Jeff Bezos’un da yer aldığı tarihi 20 Temmuz 2021 göreviydi.

Uçuşta ayrıca Türkiye’nin ilk uzay turisti ve uzaya çıkan üçüncü Türk unvanlarını alacak olan iş insanı ve fotoğrafçı Gökhan Erdem de var.



Uçuşta yer alacak diğer isimler arasında ise Hintli emlak yatırımcısı Arvi Singh Bahal, Porto Rikolu gazeteci ve meteorolog Deborah Martorell, İngiliz hayırsever Lionel Pitchford ve Amerikalı girişimci James (J.D.) Russell var.



HER YOLCUYA ÖZGÜ ARMALAR VAR



Blue Origin ayrıca NS-34 görevinin özel arma tasarımını da paylaştı. Görev arması, her yolcunun hayatına dair bir simgeyi içeriyor:



Arvi Bahal’ın simgesi, tüm ülkeleri ve kutupları gezme tutkusu nedeniyle “dünya” oldu. Deborah Martorell’inki ise Porto Riko silueti. Nepal’deki çalışmaları nedeniyle Lionel Pitchford, Everest Dağı simgesi taşıyor. J.D. Russell ise vefat eden kızı anısına kurduğu eğitim vakfını temsilen bir kitap simgesi kullanıyor.



Gökhan Erdem, Türk kimliğini simgeleme amacıyla Boğaz’ın siluetini taşıyacak. Justin Sun ise kavramsal sanata ilgisini temsilen bir muz arması takıyor.



Görevin ana armasının merkezindeki güneş ise tüm ekip için yeni bir başlangıç anlamını taşıyor.



FIRLATMAYI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?



Uçuş, 3 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30’da yapılacak. Blue Origin, fırlatmadan 30 dakika önce canlı yayın başlatacak.



Şirket, bilet fiyatlarını kamuoyuyla genellikle paylaşmasa da Justin Sun’ın ödediği 28 milyon dolarlık rekor teklif bu konuda bilinen nadir örneklerden biri.



GEZİNİN ÖNEMİ NE?



Şirketin açıklamasına göre, New Shepard bu görevlerle iki büyük amaca hizmet ediyor.



Birincisi, NS-29 görevinde gerçekleştirilen Ay teknolojisi deneyleri ve araç sistemlerinin test edilmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi. Bunların bilimsel araştırmalara önemli veriler sağlayabileceği düşünülüyor.



İkinci amaç ise, yörünge altı uzay uçuşlarının "derin deneyimine" yönelik güçlü ilginin devam ettiğini uzay turizmi pazarından yararlanmak. Şirket biletlerin kesinlikle ucuz olmadığını vurguluyor ve buradan fon elde etmek istiyor.

