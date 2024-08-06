İlk web sitesi 33 yaşında

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 33 yıl önce 6 Ağustos 1991'de dışarıdan erişime açtı.

İlk web sitesi 33 yaşında

Askeri ve akademik araştırmalar için sınırlı erişimle hayata geçirilen internet, zamanla ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen her alanını yeniden şekillendiren teknolojik bir gelişme olarak ön plana çıktı.

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee'nin, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesi 20 Aralık 1990'da yayımlandı.

O tarihte sadece İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz "www" olarak faaliyet göstermiyordu.

İLK ÖRNEK

Berners-Lee'nin, "World Wide Web" projesini tanıtan bu siteyi 6 Ağustos 1991'de dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği ortaya çıktı.

Bu sayede çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, insanlar arasındaki iletişimden, ticaret, eğitim ve ulaşıma kadar hayatın bütün alanlarında en çok başvurulan araç oldu.

Sosyal medya platformlarının artmasıyla çevrim içi topluluklar oluşturma ve kişisel içerik paylaşma imkanına kavuşulan internet, aradan geçen 33 yılda bugün mobil erişimi ve yapay zeka teknolojileri sayesinde günlük yaşamın her alanına entegre olarak sürekli gelişen dinamik bir ekosistem haline geldi.

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