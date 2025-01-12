İmkansız olarak görülüyordu: Fizikçiler üçüncü parçacık türünü kanıtladı

Fizikçiler, yıllardır imkansız olduğu düşünülen bir tür parçacığın var olabileceğini matematiksel olarak kanıtladı.

Kuantum fiziğinde parçacıklar genellikle iki grupta sınıflandırılır: Fermiyonlar ve Bozonlar. Fermiyonlar, elektronlar ve kuarklar gibi atomları oluşturan parçacıklardır. Bu parçacıklar, aynı anda aynı yeri işgal edemezler. Bozonlar ise foton gibi parçacıklardır ve sonsuz sayıda aynı alanda bir arada bulunabilirler.



Ancak 20. yüzyılın başlarında bilim insanları, bu iki gruptan başka bir tür parçacığın da var olabileceğini öne sürmüştü. Herbert Green, bu parçacıkların hem fermiyonlar gibi yalnızca bir tane olabileceğini hem de bozonlar gibi sınırsız sayıda bir arada bulunabileceğini savunmuştu. Bu tür parçacıklara paraparçacık deniliyordu.

FİZİKSEL OLARAK GÖZLEMLENEBİLİR



Uzun süre yapılan araştırmalar, bu teoriyi doğrulamayı başaramamıştı. Ancak, Rice Üniversitesi'nden Zhiyuan Wang ve Kaden Hazzard, 8 Ocak'ta yayımladıkları makalede paraparçacıkların matematiksel olarak mümkün olduğunu kanıtladılar. Yeni tanımlanan kurallar doğrultusunda, bu parçacıkların bazı kuantum sistemlerinde titreşim şeklinde ortaya çıkabileceği ve fiziksel olarak gözlemlenebileceği gösterildi.



Fizikçiler, paraparçacıkların tam olarak nerelerde bulunabileceğini henüz bilmiyor. Ancak bu çalışma, kuantum fiziğinde ve bilim dünyasında yeni keşiflerin önünü açıyor. Wang, “Makale, fermiyon ve bozonlardan farklı bir şeyin var olduğunu kanıtlıyor” diyor. Hazzard ise, "Bu keşfin bizi nereye götüreceğini bilemiyorum, ama bunun heyecan verici olacağı kesin" diye ekliyor.