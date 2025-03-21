Infinix Note 50 Pro+ 5G tanıtıldı: Orta segmentin yeni amiral gemisi

Note 50 Pro+ 5G, gücünü MediaTek'in Dimensity 8350 Ultimate işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile destekleniyor. Kullanıcılar, yoğun uygulamalarda ve çoklu görevlerde sorunsuz bir deneyim yaşarken, geniş depolama alanı sayesinde medya dosyalarını rahatça saklayabilecek.



YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRAN



Telefon, 6,78 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 1300 nit parlaklık değerleriyle dikkat çekiyor. Böylece kullanıcılar, özellikle video içerikleri ve oyunlarda akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi elde ediyor.



ORTA SEGMENTİN EN İDDİALI KAMERALARINDAN



Kamera özellikleriyle de öne çıkan Note 50 Pro+ 5G, 50 MP çözünürlükteki ana kamerasının yanı sıra 6x optik zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı sensöre sahip. Kullanıcılar, bu donanımla hem yakınlaştırılmış hem de geniş açılı sahneleri yüksek detayla yakalayabiliyor.



HIZLI ŞARJ VE UZUN SÜRELİ KULLANIM



Cihazın 5200 mAh bataryası, 100 W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde telefon, sadece dakikalar içerisinde günlük kullanım için yeterli şarj seviyesine ulaşabiliyor.



Telefon, modern tasarımıyla şıklığı ve ergonomiyi bir araya getirirken IP64 sertifikası ile toza ve sıçramalara karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca JBL destekli hoparlörler, üst düzey bir ses deneyimi vaat ediyor.



FİYATLANDIRMA



Infinix Note 50 Pro+ 5G, globalde 370 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sürüldü. Cihazın Türkiye fiyatlandırmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Infinix Note 50 Pro+ 5G’nin Özellikleri



Ekran: 6,78 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık.



İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate.



RAM ve Depolama: 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB UFS 4.0 depolama.



Kamera:



Arka: 50 MP ana kamera (Sony IMX896, OIS destekli), 50 MP periskop telefoto lens (6x optik zoom, 100x dijital zoom), 8 MP ultra geniş açı sensör.



Ön: 32 MP selfie kamerası.



Batarya: 5200 mAh kapasite, 100 W hızlı şarj desteği.



Ses: JBL destekli çift hoparlör, Hi-Res Audio.



Dayanıklılık: IP64 sertifikası (toza ve sıçramalara karşı dayanıklı).



Diğer Özellikler: Ekran altı parmak izi okuyucu, XOS 15 işletim sistemi, 5G bağlantı desteği.