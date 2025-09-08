İngiliz bilim insanı: Dünya'da yaşam "ileri düzey uzaylılar" tarafından oluşturuldu

Yaşamın kökenine dair tartışmalara sıra dışı bir görüş daha eklendi. Imperial College London’dan sistem biyolojisi profesörü Robert Endres’e göre, Dünya’da yaşamın tamamen tesadüfi kimyasal süreçlerle ortaya çıkma ihtimali son derece düşük olabilir.



Endres'in henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş yeni çalışmasına göre, bu durumda Dünya’nın, gelişmiş bir uygarlık tarafından “yaşanabilir hale getirilmiş” olabileceği senaryosu öne çıkıyor.

"YÖNLENDİRİLMİŞ PANSPERMYA"

Bilimde bu fikir “yönlendirilmiş panspermya” olarak biliniyor. 1970’lerde DNA’nın yapısını keşfeden Francis Crick ve biyokimyacı Leslie Orgel tarafından da öne sürülen bu hipotez, yaşamın evrende kasıtlı olarak yayıldığını öne sürüyor.



Endres’in modeline göre, “saf bir molekül çorbası” yaşamı başlatmak için çok yetersiz kalıyor; yaşamın başlaması için mutlaka önceden bir bilgi düzeni veya yapı gerekiyor. Bu da “dış müdahale” ihtimalini akla getiriyor.

"YALNIZCA OLASILIK DAHİLİNDE"

Yine de Endres, bu fikrin spekülatif olduğunun altını çizerek şu açıklamada bulundu:

“Terraforming, yani bir gezegeni yaşama uygun hale getirme fikrini biz insanlar bile Mars için tartışıyoruz. Eğer biz düşünebiliyorsak, başka uygarlıkların da benzer girişimlerde bulunması imkansız değil. Ama kanıtımız yok; şimdilik bu yalnızca olasılık dahilinde bir senaryo.”