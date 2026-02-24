İngiliz bilim insanı: Dünya’da yaşamı uzaylılar başlatmış olabilir

Yeni bir araştırma, Dünya’da yaşamın kendiliğinden ortaya çıkmasının sanılandan çok daha düşük bir ihtimal olabileceğini öne sürüyor. İddiaya göre, “yönlendirilmiş panspermi”, yani yaşamın gelişmiş uzaylılar tarafından Dünya’ya taşınmış olması mümkün.



Imperial College London’dan biyolog Robert Endres, henüz hakem onayından geçmeyen ve bilimsel makale arşivi arXiv’de yayımlanan “The Unreasonable Likelihood of Being” başlıklı çalışmasında, farklı senaryolar altında yaşamın ortaya çıkmasının ne kadar sürebileceğini hesapladı.

Sonuçlara göre yaşamın yapı taşı olduğu düşünülen birçok molekül doğada çok hızlı parçalanıyor. Bu nedenle bu moleküllerin daha karmaşık yapılara dönüşmesi ve mikrobiyal yaşamı oluşturması için beklenenden çok daha hızlı bir süreç işlemiş olması gerekiyor.

YÖNLENDİRİLMİŞ PANSPERMİ İHTİMALİ

Endres, diğer ihtimalleri tamamen reddetmiyor. Ancak yaşamın Dünya’ya gelişmiş bir uygarlık tarafından “yönlendirilmiş panspermi” yoluyla getirilmiş olabileceği ihtimalini de gündemde tutuyor.

Bu fikir ilk olarak 1970’lerde DNA’nın yapısının keşfinde rol oynayan Nobel Ödüllü bilim insanı Francis Crick ve “RNA dünyası” hipotezinin öncülerinden Leslie Orgel tarafından ortaya atılmıştı. İkili, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ileri bir uygarlığın, yaşanabilir gezegenlere bilinçli olarak yaşam tohumları göndermiş olabileceğini öne sürmüştü.

Endres çalışmasında, “Dünya gelişmiş uzaylılar tarafından yaşamla dolduruldu mu, yoksa düzen fizik yasalarının sessiz yönetimi altında kaostan mı doğdu?” sorusunu gündeme getiriyor.

Bu düşünce bilimkurguda sıkça işleniyor. Örneğin 2001: A Space Odyssey filmindeki gizemli monolit insanlığın evrimini hızlandırırken, Star Trek evreninde gelişmiş varlıklar yeni uygarlıklar inşa ediyordu.

“İMKANSIZ DEĞİL AMA SPEKÜLATİF”

Endres’e göre uzaylı kökenli yaşam fikri Occam’ın Usturası ilkesine (en basit açıklamanın tercih edilmesi) ters düşebilir. Ancak mantıksal olarak tamamen imkânsız da değil.

Bugün insanlık Mars veya Venüs’ü yaşamla doldurma fikrini bilimsel makalelerde ciddi biçimde tartışıyor. Eğer evrende gelişmiş uygarlıklar varsa, onların da benzer müdahalelerde bulunmuş olması teorik olarak mümkün olabilir.

Yine de bu hipotezin test edilmesi son derece zor. Endres, yapay zekanın yaşamın kökenine dair verileri geriye doğru analiz edip edemeyeceği konusunda temkinli. Ona göre yaşamın cansız maddeden ortaya çıktığına dair mevcut modeller yanlış olmayabilir; sadece eksik olabilir.