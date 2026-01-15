İngiliz polisi Microsoft'tan şikayetçi. Yapay zeka polisi yanılttı

İngiltere’nin en büyük polis teşkilatlarından biri olan West Midlands Polisi, bir istihbarat raporundaki ciddi hatanın kaynağı olarak Microsoft’un Copilot yapay zeka asistanını gösterdi. Raporda, gerçekte hiç oynanmamış olan West Ham – Maccabi Tel Aviv futbol maçına atıf yapıldığı ve bu yanlış bilginin herhangi bir doğrulama yapılmadan resmi belgeye girdiği ortaya çıktı.

COPILOT'UN “UYDURDUĞU” MAÇ RAPORA GİRDİ

Söz konusu rapor, geçen yıl İsrailli Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Aston Villa ile oynanacak bir Avrupa Ligi maçına alınmamasıyla sonuçlanmıştı. Birmingham Güvenlik Danışma Grubu, daha önce Amsterdam’da oynanan bir Maccabi maçında yaşanan “şiddet olayları ve nefret suçları” gerekçesiyle karşılaşmayı “yüksek riskli” ilan etmişti. Ancak bu değerlendirmede, Copilot’un uydurduğu maç bilgisinin de etkili olduğu anlaşıldı.

West Midlands Polisi Şefi Craig Guildford, İçişleri Komitesi’ne gönderdiği mektupta, hatalı bilginin Microsoft Copilot kullanımı sonucu ortaya çıktığını kabul etti. Guildford, aralık ayında yapay zeka kullanılmadığını savunmuş, hatayı önce “sosyal medya taraması”na, daha sonra da bir Google arama sonucuna bağlamıştı. Son açıklama ise bu çelişkili ifadeleri netleştirmiş oldu.

“COPILOT HATA YAPABİLİR”

Microsoft cephesi ise Copilot’un bu özel hataya yol açtığını doğrulayamadığını belirtiyor. Şirketten yapılan açıklamada, Copilot’un farklı web kaynaklarını bir araya getirdiği, kullanıcılara bunun bir yapay zeka sistemi olduğu bilgisini verdiği ve kaynakların mutlaka kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyarılar yaptığı vurgulandı. Microsoft ayrıca Copilot arayüzünde açıkça “Copilot hata yapabilir” uyarısının yer aldığını hatırlattı.