İngiliz şirketine Türk CEO (Tufan Erginbiliç kimdir?)

Birleşik Krallık merkezli Rolls-Royce şirketi, CEO olarak bir Türk'ü getirdi. Türk CEO Tufan Erginbiliç, 1 Ocak'ta göreve başlayacak.



Havacılık ve mühendislik şirketi Rolls-Royce'dan yapılan açıklamada, Tufan Erginbilgiç'in, bu yıl sonunda istifa edecek olan Warren East’in yerini alacağı aktarıldı.



Ayrıca Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, yeni atamaya ilişkin olarak, "Tufan Erginbilgiç, çok uluslu şirketlerde, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı" ifadelerini kullandı.



Mühendislik geçmişi olan Erginbilgiç, daha önce 20 yılı aşkın bir süre BP'de görev yapmış rafinaj ve petro-kimya gibi operasyonları içeren alt iş birimleri yönetmişti.