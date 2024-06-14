İngiltere seçimlerinde bir ilk: Yapay zeka aday oldu

İngiltere'nin güneyindeki Brighton kentinde, siyasete farklı bir soluk getiren bir girişimci, İngiltere'nin ilk "AI Milletvekili" olma yolunda adımı attı.



Steve Endacott, 4 Temmuz'da gerçekleşecek genel seçimlerde, yapay zeka tarafından üretilen bir avatarıyla aday olacak.

Endacott LinkedIn'de yayınladığı bir yazıda, "Diğer partilerin Birleşik Krallık halkıyla ne kadar iletişimsiz olduğu konusunda hayal kırıklığına uğradıktan sonra kendi partimi kuruyorum" diyerek adaylığını duyurdu.

Endacott, yapay zeka avatarının, seçmenlerin görüşlerini ve politikalarını her zaman erişilebilir kılacak bir platform sunacağını belirtiyor.

Yapay zekanın, Endacott'un sesi ve avatarı kullanılarak seçmenlerin endişelerini ve sorularını 7/24 yanıtlayacağı belirtiliyor.

Adaylık sürecinde, Endacott Smarter UK adlı partiyle ilişkilendirilmesine rağmen, teknik nedenlerle bağımsız aday olarak yarışacak.