İngiltere seçimlerinde bir ilk: Yapay zeka aday oldu

İngiltere'nin güneyindeki Brighton kentinde, işadamı olan Steve Endacott, İngiltere genel seçimlerinde dikkat çeken bir adım attı. Endacott, yapay zeka tarafından üretilen bir avatarıyla, İngiltere'nin ilk "AI Milletvekili" olmayı amaçlıyor.

İngiltere seçimlerinde bir ilk: Yapay zeka aday oldu

'nin güneyindeki Brighton kentinde, siyasete farklı bir soluk getiren bir girişimci, İngiltere'nin ilk "AI Milletvekili" olma yolunda adımı attı.

Steve Endacott, 4 Temmuz'da gerçekleşecek genel seçimlerde, tarafından üretilen bir avatarıyla aday olacak.

Endacott LinkedIn'de yayınladığı bir yazıda, "Diğer partilerin Birleşik Krallık halkıyla ne kadar iletişimsiz olduğu konusunda hayal kırıklığına uğradıktan sonra kendi partimi kuruyorum" diyerek adaylığını duyurdu.

Endacott, yapay zeka avatarının, seçmenlerin görüşlerini ve politikalarını her zaman erişilebilir kılacak bir platform sunacağını belirtiyor.

Yapay zekanın, Endacott'un sesi ve avatarı kullanılarak seçmenlerin endişelerini ve sorularını 7/24 yanıtlayacağı belirtiliyor. 

Adaylık sürecinde, Endacott Smarter UK adlı partiyle ilişkilendirilmesine rağmen, teknik nedenlerle bağımsız aday olarak yarışacak.

İngiltere seçimlerinde bir ilk: Yapay zeka aday oldu - 1

BLACK MİRROR GERÇEK OLDU 

Black Mirror dizisinin ikinci sezon üçüncü bölümü "Waldo zamanı"nda sanal ortamda yaratılan mavi bir ayıcık figürü kendisini bir anda  siyasetin içinde bulur ve seçime adaylığını koyar. Diğer adaylarla girdiği tartışmalarda halkın desteğini alan waldo en güçlü adaylardan biri haline gelir. 

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