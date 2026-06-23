İngiltere'de Apple'a 4 milyar dolarlık iCloud davası

İngiltere 'de tüketici hakları grubu Which?, Rekabet Temyiz Mahkemesinin teknoloji devi Apple 'a karşı açılan 3 milyar sterlinlik (4 milyar dolar) iCloud davasına onay verdiğini duyurdu.

Alınan karar, on milyonlarca tüketicinin toplu dava sürecine dahil edilmesinin önünü açtı.

Rekabet Temyiz Mahkemesi, ABD merkezli teknoloji şirketinin davanın bazı kısımlarını engelleme girişimini reddetmesinin ardından, Which? grubuna Apple kullanıcılarını temsil etme yetkisi veren toplu dava işlemlerine ilişkin kararı haziran ayı başında onayladı.

İlk olarak Kasım 2024'te sunulan dava dilekçesinde, Apple'ın iPhone ve diğer cihaz kullanıcılarını kendi iCloud depolama hizmetine mecbur bırakarak hakim konumunu kötüye kullandığı ve rakiplerine geçişlerini zorlaştırdığı savunuluyor.

Tüketici grubu Which?, Apple'ın bunu belirli dosyaların depolanma şeklini teknik olarak kısıtlayarak, iCloud'u iOS işletim sistemine sahip cihazlarla ilişkilendirerek ve sistem tasarımları ile yönlendirmelerle kullanıcıları kendi hizmetine sevk ederek yaptığını kaydediyor. Bunun da rekabeti zayıflattığı ve fiyatları yükselttiği ifade ediliyor.

Which? CEO'su Anabel Hoult, yaptığı açıklamada, hiçbir şirketin ne kadar güçlü olursa olsun konumunu kötüye kullanamayacağını net bir şekilde ortaya koymak istediklerini belirtti.

Hoult, mahkemeden alınan onayın, tüketicilerin Apple'dan alacaklı olduğuna inandıkları tazminata ulaşması yolunda önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Apple, salı günü konuyla ilgili sorulara hemen yanıt vermedi. Şirket daha önce iddiaları reddederek, müşterilerin iCloud kullanma zorunluluğu olmadığını ve birçok kullanıcının üçüncü taraf alternatiflere yöneldiğini belirtmişti.

Şirket ayrıca uygulamalarını güçlü şekilde savunacağını ve karara katılmadıklarını beyaret ederek temyize gideceklerini açıklamıştı.

Apple cihazlarında kullanıcılara küçük miktarda ücretsiz depolama alanı sunulurken, bu alan dolduğunda fotoğraf, video, mesaj ve diğer içeriklerin yedeklenmesi için ücretli iCloud paketleri öneriliyor.

Depolama fiyatları aylık 50 GB için 99 peniden başlayıp, 12 TB için 54,99 sterline kadar çıkıyor.

Apple, güvenlik gerekçesiyle rakip depolama servislerine cihazları üzerinde tam erişim hakkı tanımıyor; bu da iCloud'un diğer alternatiflere göre daha fazla özelliğe sahip olmasına yol açıyor.

Which?, Apple'ın 2015 yılından bu yana kullanıcıları kendi hizmetine kilitlediğini ve bu nedenle yüksek ücretler tahsil ettiğini savunuyor.

Dava, 8 Kasım 2018 ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasında iCloud hizmetini kullanan ve 8 Haziran 2026 tarihinde İngiltere'de ikamet eden yaklaşık 40 milyon tüketiciyi kapsıyor.

Hak sahipleri, dava sürecinden çekilmedikleri müddetçe otomatik olarak davaya dahil edilecek.

İngiltere dışında ikamet eden kullanıcıların ise davaya dahil olmak için Which? web sitesi üzerinden 8 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Benzer şekilde, kapsam dahilinde olup davadan çekilmek (opt-out) isteyen İngiltere sakinlerinin de aynı tarihe kadar bildirimde bulunması gerekiyor.

iCloud hizmetini ilk kez 8 Haziran 2026 tarihinden sonra kullanmaya başlayanlar ise davaya dahil edilmeyecek.

Davanın ilk duruşmalarının Ekim 2028'den önce yapılması beklenmiyor.