İngiltere’de yapılan araştırmada çocuk boyunun giderek uzadığı ortaya çıktı

İngiltere, İskoçya ve Galler’de yürütülen Çocuk Ölçüm Programı verilerinin yeni bir analizi, Britanya’daki çocukların boyunun kısaldığı yönündeki düşüncelere meydan okudu. Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre çocukların ortalama boyu son 20 yılda artış gösterdi. Ancak bilim insanları bu artışın çocuk sağlığındaki iyileşmeden kaynaklanmadığını söylüyor.

Araştırmaya göre boy uzamasındaki artış, özellikle düşük gelirli bölgelerde yükselen çocukluk çağı obezitesi ve giderek derinleşen sosyoekonomik eşitsizliklerle yakından ilişkili.

OBEZİTE ÇOCUKLARI HIZLI BÜYÜTÜYOR

Fazla kilolu veya obez olmak, çocukların gelişimini hızlandıran hormonal değişimlere neden oluyor. Bu nedenle obez çocuklar genellikle sağlıklı kilodaki akranlarına kıyasla daha hızlı büyüyor ve daha uzun boylu olabiliyor.

Ancak uzmanlar bunun olumlu bir tablo anlamına gelmediğini vurguluyor. Obezite, ilerleyen yaşlarda diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini artırıyor.

Araştırmacılar, Bilgi Edinme Özgürlüğü başvurularıyla elde edilen veriler ve resmi istatistikleri kullanarak 2023/24 eğitim yılına kadar çocuk boyu ve obezite eğilimlerini inceledi.

YOKSUL BÖLGELERDE OBEZİTE ARTIYOR

Sonuçlara göre çocukluk çağı obezitesi yoksul bölgelerde artarken, daha varlıklı bölgelerde azaldı. Bu durum sosyoekonomik eşitsizliklerin büyüdüğünü gösteriyor.

Öte yandan boy farkları kısmen azaldı: Daha yoksul bölgelerdeki çocuklar hâlâ daha kısa olsa da aradaki fark giderek kapanıyor. Araştırmacılar, bu değişimin başlıca nedeninin bu bölgelerde artan obezite oranları olduğunu düşünüyor.

İngiltere’nin en yoksul bölgelerinde yaşayan 11 yaşındaki erkek çocukların ortalama boyu, 2009/10 ile 2023/24 eğitim yılları arasında 144,4 santimetreden 146,1 santimetreye çıkarak 1,7 santimetre arttı. Aynı dönemde fazla kilolu veya obez çocukların oranı ise yüzde 37,7’den yüzde 43,3’e yükseldi.

Oxford Üniversitesi Nuffield Birinci Basamak Sağlık Bilimleri Bölümü’nden aile hekimi ve araştırmacı Andrew Moscrop, bulguları şöyle değerlendirdi:

“İlk bakışta Britanya’daki çocukların ortalama olarak uzaması iyi bir haber gibi görünebilir. Ancak aslında bu karmaşık bir kötü haber hikâyesi. Çünkü artış büyük ölçüde yoksul çocuklardaki boy değişimlerinden kaynaklanıyor ve bunun arkasında obezite artışı ile sağlık eşitsizlikleri bulunuyor.”

Moscrop’a göre düşük gelirli bölgelerde çocuklar daha fazla sağlıksız gıda seçeneğine maruz kalıyor, sağlıklı besine daha zor ulaşıyor ve güvenli açık alanlar ile egzersiz imkânlarına daha az erişebiliyor.

Araştırmacılar, sorunun çözümü için çocuk yoksulluğunun azaltılması, eşitsizliklerin giderilmesi ve çocukların büyüdüğü çevresel koşulların iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.