İngiltere'de yeni yasa hazırlığı: Whatsapp'ın yasaklanmasına neden olabilir

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle yakında İngiltere'de yasaklanabileceği açıklandı.

İngiltere'de yeni yasa hazırlığı: Whatsapp'ın yasaklanmasına neden olabilir

Ana şirket Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, 'nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle 'ı yasaklayabileceğini duyurdu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.

Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar.

şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor.

Ancak İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bunun zayıflatılması gerektiğini savundu.

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