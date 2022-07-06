İngiltere'den Microsoft'a inceleme

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), Microsoft'un video oyunları üreticisi Activision Blizzard'ı satın almasına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 17:32

İngiltere'den Microsoft'a inceleme

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), 'un Activision Blizzard'ı satın almasına ilişkin inceleme başlattı.

CMA'dan yapılan açıklamada, değeri yaklaşık 68,7 milyar dolar olan satış anlaşmasına müşterilerin daha az seçenek ve daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya bırakılabileceği endişesi nedeniyle inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ocak ayında duyurulan satış anlaşmasına ilişkin her iki şirketin yetkililerinden değerlendirme alınacağı, nihai kararın ise 1 Eylül'de verilmesinin beklendiği kaydedildi.

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