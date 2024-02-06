İngiltere'den yapay zekaya 125 milyon dolarlık yatırım

Yapay zekanın son 1 yılda hızla ilerlemesinin ardından Birleşik Krallık yapay zeka merkezleri ve bazı düzenlemeler için milyonlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Krallık, yapay zeka ile ilgili araştırma ve eğitim için 125 milyon dolar üzerinde harcama yapmayı planlıyor.

9 YENİ YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILIYOR

Hükümet, İngiltere genelinde 9 yeni yapay zeka araştırma merkezi açacak. Yapay zekanın eğitim, polislik ve yaratıcı endüstrilerde sorumlu kullanımını inceleyen araştırma projelerini destekleyecek ve düzenleyicileri teknolojinin risklerini ve faydalarını yönetme konusunda eğitecek.

Bilim, İnovasyon ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Michelle Donelan, yapay zekanın kamu hizmetlerini ve ekonomilerini daha iyi hale getirme, kanser ve demans gibi hastalıklar için tedavi üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

KÜRESEL ZİRVE DÜZENLENDİ, 25'TEN FAZLA ÜLKE İMZA ATTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İngiltere, yapay zeka güvenliğine adanmış ilk enstitüyü kurmuş ve konuyla ilgili küresel bir zirveye ev sahipliği yapmıştı.

Bu zirvenin ardından 25'ten fazla ülke, teknolojinin ciddi, hatta yıkıcı risklerini kabul eden Bletchley Deklarasyonu'nu imzaladı.

Aralarında Microsoft, Google ve Amazon'un da bulunduğu yapay zeka alanının önde gelen şirketlerin yöneticileri, hükümetin duyurusunu memnuniyetle karşıladı.