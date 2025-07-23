İngiltere'de sığınmacılara yaş testi: Yapay zeka karar verecek

ingiltere Sınır Güvenliği ve Sığınma Devlet Bakanı Angela Eagle, yüz hatlarından yaş tahmini yapabilen yapay zeka tabanlı bir teknolojinin test edileceğini duyurdu.



Parlamentoya yazılı bir açıklama yapan Eagle, “Yüz yaşı tahmini” olarak adlandırılan sistemin, yaş doğruluğu bilinen milyonlarca görüntüyle eğitildiğini ve tartışmalı yaş durumlarında yüksek doğruluk oranıyla tahminler üretebildiğini belirtti. Teknolojinin, özellikle 18 yaşın altı ve üstü ayrımının yapılamadığı durumlarda yetkililere hızlı ve pratik bir değerlendirme aracı sunacağı ifade edildi.

"UYGULANAN YÖNTEMLER 'GELİŞİGÜZEL' "



The Guardian'da yer alan habere göre bu karar, Sınır ve Göçmenlik Başmüfettişi David Bolt’un yayınladığı kapsamlı ve eleştirel raporun hemen ardından geldi. Raporda, sığınmacıların yaşlarının belirlenmesinde uygulanan mevcut yöntemlerin “gelişigüzel” olduğu ve özellikle Dover gibi işleme merkezlerinde sistemin ciddi şekilde aksadığı belirtildi. Bolt, söz konusu hataların çocuk sığınmacıların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, yapay zeka teknolojisini yalnızca yaş tespitinde değil, aynı zamanda sahte evliliklerin tespiti gibi diğer alanlarda da kullanıyor. Ancak bu tür uygulamalar, bazı uyrukları orantısız biçimde hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında.

OPENAI İLE İŞBİRLİĞİ



Yapay zeka sistemlerinin karar alma süreçlerinde önyargıyı artırabileceği yönündeki uyarılara rağmen hükümet, teknolojinin farklı alanlarda kullanımını araştırmaya devam ediyor. Bilim ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, OpenAI ile adalet, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği yapılacağını duyurdu.



İngiltere’de daha önce John Lewis mağazaları, çevrim içi bıçak satışlarında yaş doğrulamak için benzer bir yüz tanıma sistemini test etmişti. Hükümet ise şimdi bu teknolojiyi göçmenlik sistemine entegre etmeyi planlıyor. İlk pilot uygulamanın önümüzdeki yıl hayata geçmesi bekleniyor.



Mülteci Konseyi’nin verileri, yalnızca son 18 ayda en az 1.300 çocuğun yanlışlıkla yetişkin olarak sınıflandırıldığını ortaya koyarken, London School of Economics ve Bedfordshire Üniversitesi’nden araştırmacılar, İçişleri Bakanlığı’nın çocuk sığınmacılara ilişkin karar alma yetkisinin elinden alınmasını öneriyor.

