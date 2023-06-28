İngiltere'nin Çevrimiçi güvenlik yasasına Apple karşı çıktı: "Ciddi bir tehdit oluşturuyor"

İngiltere WhatsApp, iMessage ve Signal gibi şifreli mesajlaşma araçlarını tarama yapabilmek için kullanmak istiyor. Apple ise "uçtan uca şifreleme" özelliğini korumak istediği için İngiltere'nin Çevrimiçi güvenlik yasasına karşı çıkıyor.

İngiltere'nin Çevrimiçi güvenlik yasasına Apple karşı çıktı: "Ciddi bir tehdit oluşturuyor"

, Çevrimiçi Güvenlik Yasa Tasarısındaki iMessage, WhatsApp ve Signal gibi uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamalarına Birleşik Krallık hükümetinin erişebileceği yasa tasarısına karşı çıktı.

İNGİLTERE'DE HİZMET VERMEYİ DURDURACAK

WhatsApp daha önceden herhangi bir hükümet için güvenlik prosedürlerini değiştirmeyeceğini söylerken, Signal ise uçtan uca şifrelemeyi ortadan kaldırmayı reddettiğini ve eğer yasa tasarısı geçerse 'de hizmet vermeyi durduracağını söyledi.

"KULLANICILARIN MAHREMİYETİNİ KORUYAN KRİTİK BİR ÖZELLİK"

Tüm bunların ardından Apple'da uçtan uca şifrelemenin aşılmasına karşı çıkarak, "Uçtan uca şifreleme, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin ve diplomatların mahremiyetini koruyan kritik bir özelliktir. Ayrıca sıradan vatandaşların kendilerini gözetleme, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve veri ihlallerine karşı korumalarına yardımcı oluyor. Çevrimiçi Güvenlik Yasası bu koruma için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve Birleşik Krallık vatandaşlarını daha büyük risk altına sokabilir." ifadelerini kullandı.

YASA TASARISINI DEĞİŞTİRMEYE ÇAĞIRDI

Apple, hükümeti herkesin yararına güçlü uçtan uca şifrelemeyi korumak için yasa tasarısını değiştirmeye çağırdığı belirtildi.

İngiltere'de Hükümet ise, bu yetkilerin yalnızca "son çare olarak" kullanılacağını söyledi.

Pek çok uzmanı, bunu yapmanın tek yolunun, mesajları gönderilmeden önce telefonda veya bilgisayarda tarayan, istemci tarafı tarama adı verilen bir yazılım yüklemek olduğunu öne sürüyor.

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