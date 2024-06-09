İnsan beyni düşünülenden 10 kat daha güçlü: Tüm internet verilerini depolayabilir

Bilim insanları, insan beyninin önceden düşünülenden 10 kat daha fazla bilgi tutabildiğini keşfettikleri bir çalışma yayımladılar.

Önceki araştırmalar, beyinde yeni bilgilerin öğrenilmesi ve hatırlanmasının, sinaps adı verilen sinir bağlantılarını güçlendirdiğini göstermişti. Ancak, bireysel sinapsların gücünü doğru bir şekilde ölçmek nörologlar için zorlu bir görevdi.

Neural Computation dergisinde yayımlanan yeni teknik, sinaptik gücü ve bu sinir bağlantılarının ne kadar bilgi depolayabileceği hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bu yöntemin, beyindeki öğrenme ve bellek süreçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Çalışmanın ortak yazarı olan Terrence Sejnowski "Artık sinapsların gücünü, nöronların bu gücü ayarlamadaki hassasiyetini ve sinapsların depolayabildiği bilgi miktarını inceleyen bir teknik oluşturduk; bu da beynimizin daha önce düşündüğümüzden 10 kat daha fazla bilgi depolayabildiğini bulmamıza yol açtı" diye konuştu. Sejnowski, çalışma sayesinde nöronların birbirine nasıl ve nerede bağlandığını tanımlama konusunda artık daha iyi olduklarını belirtti.

TÜM İNTERNET VERİSİNİ DEPOLAYABİLİR

Bu bulgu, sinaptik plastisitenin, yani sinir bağlantılarının güçlenmesinin, yeni bilgilerin kodlanmasını sağladığı sürecin önemini vurguluyor.

Araştırmacılar sinapsların kaç bit bilgi tutabileceğini belirlemek adında genellikle bilgisayarları incelerken kullanılan bir yöntem uyguladı.

Sıçan hipokampusundaki sinaps çiftlerini inceleyerek, her bir sinapsın 4.1 ile 4.6 bit bilgi saklayabileceğini belirlediler. 100 trilyondan fazla sinaps yer alan insan beyninin en az bir petabayt bilgi tutabildiği bunun da tüm internet verisinin depolanmasıyla eşdeğer olduğu belirtildi.