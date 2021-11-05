İnsan dişindeki element 12 milyar ışık yılı ötede keşfedildi

Ünlü astronom Carl Sagan'ın, "Hepimiz yıldız tozuyuz" ifadeleriyle Evren'in yaşamdaki yerini anlatmıştı.



Periyodik tabloda 118 element var. Bunlardan 94 tanesi Dünya'da doğal olarak bulunuyor. Bu elementlerin doğal halde var olması, bu gezegende ortaya çıktığı anlamına gelmiyor.



Yapılan yeni bir çalışmada bir ilke imza atıldı. İlk defa insan vücudunda bulunan bir element uzayın derinliklerinde keşfedildi. Bilim insanları flor elementini 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside tespit etti.



Flor hem dişlerimizde hem kemiklerimizde bulunuyor. Ayrıca kullandığımız diş macunları da florürden oluşuyor. Dünya'da bulunan elementler ki buna vücudumuzun içindekiler de dahil, Evren'deki yıldızların patlamasıyla gezegene geldi.



Yıldızlar patladıkları zaman ortaya muazzam miktarda madde ve enerji çıkıyor. Bu enerjiyle birlikte söz konusu maddeler Evren'in dört bir yanına yayılıyor. Bilim insanları 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki NGP–19038 galaksisinde flor tespit etti.



Araştırmacılar florun hidrojen florür formunda gaz bulutlarında bulunduğu açıkladı. Florun kaynağı ise Wolf-Rayet yıldızı sınıfında. Wolf-Rayet yıldızları yüz milyon yıldızda bir gözüken devasa yıldızlara verilen bir isim.



Söz konusu Wolf-Rayet yıldızının ömrünün çık kısa sürdüğü tahmin ediliyor. Samanyolu Galaksisi'nde ve çevre galaksilerde flor daha önce tespit edilmişti. Ancak 12 milyar ışık yılı ötedeki bir galakside keşfedilmesi florun Evren'in ilk dönemlerinde bu elementin var olduğu anlamına geliyor.



Bilim insanlarının hesaplarına göre Evren 13.5 milyar yaşında. Gezegenimiz Dünya ise 4.5 milyardan biraz daha yaşlı.