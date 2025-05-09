İnsan elini devreden çeken İHA:  Kendi hedefini seçip öldürüyor!

Amerikan savunma şirketi AeroVironment’ın tanıttığı yeni nesil insansız hava aracı “Red Dragon”, otonom saldırı yetenekleriyle etik tartışmaları beraberinde getirdi. ABD ordusu, insan müdahalesine gerek kalmadan hedefini seçip yok edebilen bu teknolojiyle ölümcül bir eşiğe yaklaşıyor.



Amerikan savunma sanayii, insan kontrolü olmadan intihar saldırısı yapabilen insansız hava araçları üretiminde yeni bir aşamaya geçti. AeroVironment’ın duyurduğu Red Dragon (Kızıl Ejder) isimli yeni İHA, yaklaşık 400 km menzile ve saatte 100 mil hıza sahip. Sadece 10 dakikada konuşlandırılabilen bu drone, tek bir asker tarafından dakikada beş adede kadar fırlatılabiliyor.



HEDEFİNİ KENDİ SEÇİYOR, KENDİ YOK EDİYOR



Red Dragon, yapay zeka destekli SPOTR-Edge algılama sistemiyle çevresini tarayıp hedeflerini bağımsız olarak belirleyebiliyor.

Tanklardan binalara kadar birçok farklı hedefi vurabilen sistem, özellikle küçük birlikler tarafından her yerden konuşlandırılabilir şekilde tasarlandı.



Red Dragon’un “sınırlı insan müdahalesiyle” hedef seçebilme özelliği, ABD Savunma Bakanlığı’nın politikalarıyla çelişiyor. Pentagon yetkilileri, nihai ölüm kararlarının mutlaka bir insan tarafından verilmesi gerektiğini vurgularken, AeroVironment bu drone’u “otonom öldürücülükte devrim” olarak tanımlıyor.



Savunma Bakanlığı Dijital ve Yapay Zeka Sorumlusu Craig Martell, 2024’te yaptığı açıklamada, “Bu teknolojilerin sorumluluğu mutlaka insanlarda olmalı” demişti. Yeni direktiflerle, otonom sistemlere insan kontrolünü zorunlu kılan kısıtlamalar getirilmişti.



Red Dragon’un basit, hızlı ve hedefe odaklı yapısı, klasik füze sistemlerine göre daha az teknolojik karmaşa içeriyor. Hellfire gibi gelişmiş füze sistemlerinin aksine, Red Dragon’un sürü halinde kullanılmasıyla savaş alanındaki taktikler kökten değişebilir.

