İnsan mı yapay zeka mı? Aradaki farkı anlamak neredeyse imkansız

Fransa merkezli müzik platformu Deezer için Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 97’si tamamen yapay zekayla üretilen müzikleri insan yapımı eserlerden ayırt edemedi.

Anket, 6–10 Ekim tarihleri arasında Brezilya, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Hollanda ve ABD’de 9 bin kişiyle gerçekleştirildi.

Katılımcılara iki yapay zeka ürünü ve bir insan bestesi olmak üzere üç farklı müzik örneği dinletildi.

YAPAY ZEKA MÜZİĞİ HIZLA YÜKSELİYOR

Deezer, kullanıcıların yarısından fazlasının bu farkı anlayamamaktan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 51’i yapay zekanın platformlarda düşük kaliteli müziklerin artmasına yol açacağını, yaklaşık üçte ikisi ise yaratıcılığın azalacağını düşündüğünü söyledi.

Deezer CEO’su Alexis Lanternier, “Sonuçlar, insanların müziğe önem verdiğini ve dinlediklerinin yapay zeka mı yoksa insan üretimi mi olduğunu bilmek istediklerini açıkça gösteriyor.” dedi.

10 AY İÇİNDE YÜKSELEN TALEP

Platform, yalnızca tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş içerikleri sistematik olarak etiketleyen büyük müzik servisi olma özelliğini taşıyor. Şirkete göre, bu tür içerikler hem hızla artıyor hem de dinleyici buluyor.

Ocak ayında platformda günlük dinlenen parçaların onda biri tamamen yapay zeka ürünüydü. On ay içinde bu oran üçte bire çıkarak günde yaklaşık 40 bin şarkıya ulaştı. Katılımcıların yüzde 80’i, tamamen yapay zekayla üretilen müziklerin açıkça etiketlenmesini istedi.

SPOTIFY DA HAREKETE GEÇTİ

Konu, Haziran ayında “The Velvet Sundown” adlı bir grubun Spotify’da viral olmasının ardından gündeme gelmişti. Grup, ertesi ay müziklerinin yapay zeka tarafından üretildiğini doğruladı. Yapay zeka grubunun en popüler şarkısı üç milyondan fazla kez dinlendi.

Bunun üzerine Spotify, sanatçı ve yapımcıları, müzik üretiminde yapay zeka kullanımını gönüllü olarak açıklamaya teşvik eden bir endüstri protokolüne katılmaya davet etti.