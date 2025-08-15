İnsan yumurtasının yaşlanmaya karşı koruduğu ortaya çıktı

Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, insan yumurta hücrelerindeki mitokondri DNA’sının (mtDNA), vücudun diğer dokularında görülen yaşa bağlı değişimlere karşı korunduğunu ortaya koydu.



Mitokondriler, hücrelerin enerji üretim merkezleri olup kendi DNA’larına sahiptir. Yaşla birlikte bu DNA’da mutasyonlar birikir; bazıları ciddi ve tedavisi olmayan hastalıklara yol açabilir. Ancak araştırmada, 20-42 yaş aralığındaki 22 kadının kan, tükürük ve yumurta hücreleri karşılaştırıldığında, yumurta hücrelerindeki mtDNA mutasyonlarının kan ve tükürüğe kıyasla 17-24 kat daha az olduğu görüldü. Üstelik bu düşük mutasyon oranı yaş ilerledikçe artmadı.

HASSAS DNA ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILDI

Çalışma, duplex sequencing adı verilen, önceki araştırmalardan daha hassas bir DNA analiz yöntemi kullandı. Toplamda incelenen 80 yumurta hücresinde, tespit edilen az sayıdaki mutasyonun da hastalıklarla ilişkili DNA bölgelerini etkileme olasılığı kan ve tükürük örneklerine göre daha düşüktü.



Araştırmacılar, bu bulguların ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyenler için umut verici olduğunu, çünkü kromozomal bozukluklar artsa bile yumurta hücrelerinin mtDNA’sında ek bir risk oluşmadığını belirtiyor. Yine de çalışma sadece 22 katılımcıyla yapıldığı için sonuçların daha geniş gruplarda doğrulanması gerektiği vurgulanıyor.