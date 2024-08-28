İnsansı robotlar bakımevinde çalışmaya başladı

Almanya'da insansı robotlar bakımevinde çalışmaya başladı.



Erfurt Kentinde başlatılan pilot projede, uzaktan kumandalı insansı robotlar kullanılıyor.



Robot ve vücut kelimelerinin birleşmesiyle oluşan ROBODY adlı robot sanal gerçeklik gözlükleri takan bir gönüllü tarafından kontrol ediliyor.



Böylece hastabakıcılar diğerler hastalarla ilgilenirken, bakımevi sakinleri yalnız kalmıyor.



Kullanıcının hareketlerini bire bir taklit eden robot, tekerlekleri sayesinde hareket de edebiliyor. Kullanıcının yüzü ve sesi de robota aktarılıyor.



Hemşireler ve Hastabakıcılar robotlar sayesinde işlerinin kolaylaştığını söylüyor.



Robotun yetenekleri şimdilik bunlarla kısıtlı olsa da, mühendisler sistemi her geçen gün geliştirdiklerini söylüyor.



Uzmanlar gelecekte yapay zeka ile donatılacak robotların yaşlıların bakımı için büyük fayda sağlayacağı görüşünde.