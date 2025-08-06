İnsanlığı yıldızlara taşıyacak uzay gemisi: 250 yıl sürüyor, bin kişi taşıyor

Bir gün başka bir yıldıza seyahat etmek mümkün olursa, bu yolculuk birkaç nesil sürebilir. İnsanlar, doğdukları uzay aracında yaşlanacak, ölecek ve bir gezegene ayak basamadan hayatlarını tamamlayacak. Geçtiğimiz yıl bu ihtimali temel alan küresel bir yarışma başlatıldı.



Project Hyperion kapsamında yaklaşık 100 proje aralarında NASA uzmanlarının da bulunduğu bir jüri tarafından değerlendirildi.



Yarışma kapsamında sadece teknik detaylar değil, aynı zamanda mürettebatın psikolojik dayanıklılığı ve toplumsal uyum gibi insani faktörler de dikkate alındı.



Yarışmada, yaklaşık bin kişiyi taşıyabilecek, 250 yıl sürecek tek yönlü bir yıldızlararası yolculuk için kendi kendini idame ettirebilen “nesil gemisi” tasarımları geliştirildi.

Bilim insanları, mühendisler, mimarlar ve sosyologlardan oluşan ekipler, yalnızca mevcut ya da yakın gelecekte uygulanabilir teknolojileri kullanarak detaylı projeler hazırladı.



BİRİNCİ 58 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ CHRYSALİS OLDU



Yarışmayı kazanan proje, 58 kilometre uzunluğunda silindirik bir gemi olan Chrysalis oldu. Yapının büyük bir kısmı, helyum-3 ve döteryum içeren devasa bir yakıt deposundan oluşuyor. Bunlar, kontrollü bir füzyon reaksiyonundan güç alacak, henüz icat edilmemiş bir itme sistemi olan doğrudan bir füzyon tahrikini besleyecekti.



Projede iç kısımdaki eş merkezli silindirler dönerek yapay yerçekimi oluşturacak ve yaşam alanları, çiftlikler ve sosyal altyapı, iç duvarlara yerleştirilecek şekilde tasarlandı.



Toplumsal düzen ise dikkat çekici: “Sosyokrasi” adı verilen sistemde herkesin söz hakkı olacak, kararlar oylama yerine uzlaşıyla alınacak ve bireyler küçük, bağlantılı ekipler halinde örgütlenecek. Nüfus kontrolü içinse bireylerin çocuk sahibi olabileceği partnerler önceden belirlenecek.



YILDIZLARA YOLCULUK HAYAL Mİ?

Ancak hala asıl soru "Bu yolculuk gerçekten mümkün mü?" Dünya’ya en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri, yaklaşık 4.2 ışık yılı (yaklaşık 40 trilyon kilometre) uzaklıkta. Bugün Ay’a giden Apollo görevlerinin hızında bir uzay aracı, oraya 118 bin yılda ulaşabilir. İnsan eliyle gönderilen en uzak araç olan Voyager 1 bile ancak 80 bin yılda varabilir.



Yine de, yarışmayı düzenleyen Yıldızlararası Çalışmalar Girişiminin yönetici direktörü Dr. Andreas Hein, ortaya çıkan fikirleri önemli buluyor. Hein, bu projelerin insanlığın yıldızlara gidip gidemeyeceğine dair daha büyük bir araştırmanın parçası olduğunu belirterek “Kaynakların kısıtlı olduğu bir ortamda bir medeniyetin nasıl yaşayabileceğini, öğrenebileceğini ve evrimleşebileceğini öngörüyor; aynı zamanda Dünya’daki geleceğimiz hakkında da değerli bilgiler sunuyor.” ifadelerini kullandı.