İnsanlığın sonu mu geliyor? Robot atağı nüfusu tolere edebilir

Barclays tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin 'de insansı robotların konuşlandırılması, ülkenin 2035 yılına kadar yaşayacağı nüfus azalmasının yaklaşık yüzde 60'ını telafi etmeye yardımcı olabilir.

İngiliz kredi kuruluşu, 2035 yılına kadar Çin'deki iş gücünün yüzde 4'üne denk gelen 24 milyona kadar insansı robotun ortaya çıkmasını bekliyor.

Açıklamada, Çin'deki insansı robot üretiminin ülkenin yaklaşık 37 milyonluk iş gücü açığını kapatmasına yardımcı olabileceği belirtildi.