İnsanlık tarihinde bir ilk: Perseverance hava aracı uçuracak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği keşif robotu Perseverance bu akşam gezegende bir hava aracı uçurmaya çalışacak. Bu gerçekleşirse insanlık, tarihte ilk defa bir başka gezegende hava aracı uçurmuş olacak.

NTV Haber 23.03.2021 - 19:01

İnsanlık tarihinde bir ilk: Perseverance hava aracı uçuracak

İlişkili Haberler

Mars'tan ilk yüksek kalitede ses kaydı

Mars'tan ilk yüksek kalitede ses kaydı

NASA: Mars'taki yaşamın sırrı Türkiye'deki Salda Gölü'nde olabilir

NASA: Mars'taki yaşamın sırrı Türkiye'deki Salda Gölü'nde olabilir

Mars’a uzay aracı Perseverance ile birlikte gönderilen ‘Ingenuity’ "Marifet" adlı mini helikopter, gezegenin düşük yoğunluklu atmosferinde havalanacak.

Mars atmosferinde helikopterin havada tutunabilmesi için havanın yoğun olması gerekiyor. Ancak oradaki atmosfer dünya atmosferinin yüzde 1’i yoğunluğunda. Bu durum orada havada tutunma kuvvetinin daha da az olmasına sebep oluyor.

Uzmanlar, havanın soğuk olması nedeniyle atmosferin yoğunluğunun arttığını, bu yüzden "Marifet" isimli mini helikopterin yerden yukarıda bir süre tutunabileceğini düşünüyor.

NORMAL BİR HELİKOPTERDEN 10 KAT DAHA HIZLI

"Marifet" oldukça hafif, azami ölçüde ise "güçlü" bir hava aracı, olarak tasarlandı. Yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığındaki helikopterin pervaneleri, Dünya’daki bir helikopterin pervanelerinden 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Bu da aracın havada tutunmasına yardımvı olacak.

Helikopter için test uçuşları 5 ayrı zaman diliminde 90 saniye olarak planlandı. Buradan çıkarılacak sonuçlara göre, bundan sonraki Mars görevlerinde benzer helikopterler, özellikle insanlı görevlerin oluşturulmasına yardımcı olmak üzere "izci" görevi üstlenecek.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...