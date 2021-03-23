İnsanlık tarihinde bir ilk: Perseverance hava aracı uçuracak

Mars’a uzay aracı Perseverance ile birlikte gönderilen ‘Ingenuity’ "Marifet" adlı mini helikopter, gezegenin düşük yoğunluklu atmosferinde havalanacak.



Mars atmosferinde helikopterin havada tutunabilmesi için havanın yoğun olması gerekiyor. Ancak oradaki atmosfer dünya atmosferinin yüzde 1’i yoğunluğunda. Bu durum orada havada tutunma kuvvetinin daha da az olmasına sebep oluyor.



Uzmanlar, havanın soğuk olması nedeniyle atmosferin yoğunluğunun arttığını, bu yüzden "Marifet" isimli mini helikopterin yerden yukarıda bir süre tutunabileceğini düşünüyor.

NORMAL BİR HELİKOPTERDEN 10 KAT DAHA HIZLI



"Marifet" oldukça hafif, azami ölçüde ise "güçlü" bir hava aracı, olarak tasarlandı. Yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığındaki helikopterin pervaneleri, Dünya’daki bir helikopterin pervanelerinden 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Bu da aracın havada tutunmasına yardımvı olacak.



Helikopter için test uçuşları 5 ayrı zaman diliminde 90 saniye olarak planlandı. Buradan çıkarılacak sonuçlara göre, bundan sonraki Mars görevlerinde benzer helikopterler, özellikle insanlı görevlerin oluşturulmasına yardımcı olmak üzere "izci" görevi üstlenecek.