İnsansı ev robotu yarışına Norveçli aday

Neo Gamma, insan-robot etkileşimini geliştirmek amacıyla oluşturuldu ve önceki modeli Neo Beta'nın yerini alacak şekilde tasarlandı. Neo Gamma, ev ortamında daha iyi uyum sağlayacak ve çeşitli görevleri yerine getirebilecek yeteneklerle donatıldı. Firma yetkilileri, Neo Gamma'nın evlerde insanlara yardımcı olacağını ve hayatı kolaylaştıracağını belirtiyor.



1x’in yayınladığı tanıtım videosunda Neo Gamma kahve yapıyor, çamaşır yıkıyor, elektrikli süpürge ile evi temizliyor ve talep edilen nesneleri bir yerden alıp, istenen yere teslim edebiliyor.



TEST AŞAMASI SÜRÜYOR



Neo Gamma modelinin, ev ortamında test edilmek için geliştirilmiş bir prototip olduğunun altı çiziliyor. Şirket, insansı robotunun ticari ölçeklendirme ve dağıtımdan henüz uzak olduğunu söylüyor.



ELBİSESİYLE GELİYOR



Neo Gamma’nın arkadaş canlısı görünen bir insansı robot olması için şirket ekstra efor harcamış gibi görünüyor. Robotun tasarımı yapılırken tehditkar görünmemesi için özellikle çalışıldığı belirtiliyor. Bunun bir parçası olarak da Neo Gamma’ya örme naylondan bir elbise de giydirilmiş.



Robotun görüntüsü dışında insan temasında da son derece güvenilir olması için güvenlik testlerine ciddi zaman harcandığı da açıklandı.



EV ODAKLI ÇALIŞAN TEK ŞİRKET



İnsansı robot çalışmaları yapan Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Tesla ve Figure gibi şirketler, robotik sistemlerini laboratuvarlarda oluşturulmuş ev ortamlarında eğitmesine rağmen, endüstriyel alandaki dağıtıma öncelik veren şirketler. 1X’i rakiplerinden ayıran özelliği, öncelikle ev ortamında çalışacak insansı robotlara odaklanmış olmaları.



Norveçli şirket, ev yardımcısı insansı robotları satışa hazır hale getirme konusundaki yarışı kazanan firma olmaya kararlı.



YAKIN ZAMANDA GÖREBİLECEK MİYİZ?



Tesla, insansı robotu Optimus’u 2025 yılında satışa sunmayı planlıyor. Sektör sızıntılarına göre Apple’ın planı da 2028 yılında seri üretime geçmek.



Öte yandan bu tarihlere şüpheyle bakan uzmanlar da mevcut. Birçok robotik mühendisi, mevcut prototiplerin eğitimleri için hala uzun yıllar gerektiğini, maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle de karlılıklarının düşük olacağını düşünüyor. Bu sebeple teknolojinin yeterli seviyeye ulaşması ve doğru ölçeklendirme için 5-10 yıl arası bir süre geçmesi gerektiğine inanıyorlar.

