İnsansı robot 3 günde 106 kilometre yürüdü
25.11.2025 09:20
Agibot
AA
Çin'de üretilen insansı robot, üç günde 100 kilometreden fazla mesafe kat edip dünya rekoru kırdı.
Suzhou'dan yürüyerek Şangay'a giden robot, Guiness rekorlar kitabı temsilcileri tarafından karşılandı. Yürüyüş sırasında 15 kez bataryası değiştirilen ve iki kez mola veren "Agibot", 56 saatte 106,2 km yürüyerek, en uzun süre yürüyen insansı robot rekorunun sahibi oldu.
Guinness'ten yapılan açıklamada, robotun yürüyüş sırasında farklı yüzeyleri katettiği ve trafik kurallarına uyduğu aktarıldı.
Çin, insansı robotları, yapay zeka ile birlikte geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor. Bu yıl Mayıs ayında başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı bir yarı maraton düzenlenmişti.
İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları da geçtiğimiz Ağustos'ta Pekin'de yapılmıştı.