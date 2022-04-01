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İnsansı robot Asimo son gösterisini yaptı

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un 2000 yılında tanıttı insansı robot Asimo, izleyicilerin gözyaşları arasında son gösterisini gerçekleştirdi. Honda, avatar robotlar geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 08:42

İnsansı robot Asimo son gösterisini yaptı

Asimo, 'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi.

Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.

Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.

Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.

Robot, zıplama ve koşma dahil "insan hareketlerine" en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.

Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu.

Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen "avatar robotlar" geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.

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