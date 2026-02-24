İnsansı robotlardan Kung Fu şovu

Çin'de geliştirilen insansı robotlar, her yıl düzenlenen Bahar Festivali'nin galasında Kung Fu gösterisi yaptı.

Dövüş sanatı performansı başkentin simgesel yapılarından biri olan Cennet Tapınağı'nda gerçekleştirildi. Çin televizyonlarında yayınlanan galadaki Kung Fu performansını milyonlarca kişi izledi. Robotların üstün dengesi ve akrobasi performansı büyük ilgi topladı.

ÇİN'DE BAHAR FESTİVALI

Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Festivali, Çin halkı için en önemli geleneksel bayram olarak biliniyor.

Bahar Festivali Galası 1983'te ilk kez yayınlandığından beri, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyada en çok izlenen yıllık televizyon programı olarak kabul ediliyor.