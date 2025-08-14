İnsansı robotlarla "dövüş kulübü" kuruldu

San Francisco’daki gizli bir depoda, REK adlı sıra dışı bir dövüş kulübü insansı robotları ringde karşı karşıya getiriyor. Girişimin arkasında, sanal gerçeklik girişimcisi ve robot dövüş tutkunu Cix Liv bulunuyor. Daha önce şehrin “Ultimate Fighting Bots” liginde zafer kazanan Liv, karma dövüş sanatları, profesyonel güreş, anime ve bilim kurgudan ilham alarak hem spor hem de sahne gösterisi niteliğinde bir etkinlik tasarlıyor.

DÖVÜŞ VİDEOLARIYLA EĞİTİYORLAR

REK’te “pilot” olarak adlandırılan insanlar, VR başlıkları ve özel kol kumandalarıyla robotların hareketlerini uzaktan kontrol ediyor. Robotlar yumruk atıyor, kılıç kullanıyor ve rakiplerini alt etmeye çalışıyor. Liv, yapay zeka modellerini dövüş videolarıyla eğiterek robotların kendi koreografilerini uygulayabilmesini hedefliyor.

ROBOTTAN "ÖFKELİ" TEPKİ

Ancak işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Geçtiğimiz ay Liv’in “boyDeREK” adını verdiği robot, bağlı olduğu vincin düşmesine ve kafasının bir kısmının fırlamasına neden olan kontrolsüz bir hareket sergiledi. Bu “öfkeli” tepkinin, robotun ayaklarının yere basmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.



REK, 1990’ların sonunda popüler olan BattleBots gibi önceki robot dövüşlerinden farklı olarak daha samimi ve tutkulu bir yaklaşıma sahip. Liv, projeye başlamadan önce ev almak ya da robotlara yatırım yapmak arasında seçim yaptığını söyledi ve “Ev almak yerine bunu yapmayı seçtim” açıklamasında bulundu.