İnsansız çalışabilen endüstriyel araçlar

ZGN Otonom & Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru

Dünya son sürat dijitalleşmeye devam ederken, endüstri de bu dönüşümden payını alıyor. Sanayiciler, üretimin artırılması ve hızlandırılmasının yanında insan gücünden daha verimli faydalanmak adına otonom sistemlerine yöneliyor. Yapay zeka teknolojisi ile fabrikalar akıllanırken, insansız araçlar görevlerini yaparak üretime katkı sağlıyor.



Yerli ve yabancı pek çok firmaya endüstriyel otonom çözümleri sunan ZGN Otonom & Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, kendi geliştirdikleri AVT Otonom Sistemi’ni şöyle anlatıyor:

“ZGN olarak geliştirdiğimiz giydirilebilir ve modüler AVT otonom operasyon sistemi, sanayide endüstriyel araçların ihtiyaç duyulduğu her alanda firmaların hızlı fırsatlar yakalamalarını mümkün kılıyor.



Normalde geleneksel çözümlerle endüstriyel bir araca otonom çalışma yeteneği kazandırmak için atölyede 5-7 ay, saha adaptasyonu için 4-5 ay arasında bir zaman gerekmektedir. Yani geleneksel çözümlerle manuel bir endüstriyel araç ortalama 12 ay içerisinde otonom çalışma kabiliyetine erişiyor. Ayrıca araç üzerinde birçok kalıcı değişiklik yapılır ve araç genellikle garanti kapsamı dışında kalır. Geleneksel otonom dönüşüm süreçleri kiralık araçlar için de uygulanabilir değildir. Geliştirdiğimiz AVT otonom operasyon sistemiyle bir araca 7 gün içerisinde otonom çalışabilme yeteneği kazandırıyoruz. Ortalama 2 aylık bir sürede de saha adaptasyonunu sağlayabiliyoruz. AVT, tamamen giydirilebilir bir yapıda olduğundan araç üzerinde kesinlikle mekanik, elektronik ve yazılımsal bir müdahalede bulunmaz. Gerekli yerlere birkaç kablo bağlantısı ile tamamen paralel bir yapıda araca ekstra bir özellik olarak eklenir. Tamamen kapalı bir kutudur ve araç üzerindeki mevcut kontrol birimiyle aynı prensipte çalışır. Giydirilebilir olması ve araca kesinlikle kalıcı müdahale etmemesi sebebiyle aracın garanti kapsamı için bir risk oluşturmaz ve kiralık araçlara da güvenle uygulanabilir.



AVT’nin giydirilebilir özelliğinin en büyük avantajlarından birisi de araç tipinden bağımsız olmasıdır. Örneğin, bir transpalet üzerinde kurulu olan AVT sistemini, herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duymadan hızlı bir biçimde bir forklifte taşıyabilirsiniz. Bu işlem birkaç saat içerisinde yapılabilir ve kısa bir kalibrasyon sürecinden sonra araç sahada devreye alınabilir.



AVT Otonom Dönüşüm Sistemi manuel endüstriyel araç üzerine ek bir yetenek olarak kurulur. Bu sayede endüstriyel araç hem manuel hem de otonom olarak kullanılabilir. Herhangi bir otonom sistem kaynaklı arıza vb. durumda aracın kapasite kullanımında bir düşüş olmasının önüne geçilir. Tercihinize göre istediğinizde aracı bir butona basarak manuel/otonom moda geçirerek kullanabilirsiniz.



Kısaca sistemin modüler ve giydirilebilir yapıda olması, araç özelinde değil tamamen bağımsız bir sistem olması AVT’nin sektörde öncü bir çözüm olmasını sağlamıştır.” dedi.

Ayrıntılı bilgi: https://zgnart.com/

(İLANDIR)